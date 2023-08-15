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嵩县第十四届银杏文化节开幕 千年银杏林迎来最佳观赏期
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 11:18

　　记者29日从洛阳市文广旅局获悉，河南嵩县第十四届银杏文化节日前开幕，嵩县白河镇千年银杏林迎来最佳观赏期。

　　嵩县白河镇有着“中国银杏之乡”之美誉，千年银杏林观赏区主要集中在白河镇下寺村和五马寺村，现存500年以上的古银杏树400余棵。根据天气情况推测，今年银杏林最佳观赏期为10月底至11月中旬。

　　本届银杏文化节以乡村运营为抓手，挖掘资源优势，通过农产品展销、山野书画节、摄影大赛、银杏文化研讨会等主题活动，进一步宣传推介当地文化旅游，助力乡村振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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