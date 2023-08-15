会说话的老物件：用了近40年的缝纫机在她眼中依然是宝

作为上世纪70年代“三转一响”的代表，缝纫机曾出现在千家万户，成为使用频率颇高的家用产品。

乔跃华在缝纫机上穿针引线

作为上世纪70年代“三转一响”的代表，缝纫机曾出现在千家万户，成为使用频率颇高的家用产品。市民乔跃华家里就有一台缝纫机，是她参加工作后购买的，用了近40年，至今仍发挥着重要作用——帮家人做衣服，帮朋友、邻居修改衣服……

缝纫机用了近40年，依然跟新的一样

乔跃华今年64岁，家住涧西区联盟路耐研院小区。近日一天上午，记者来到乔跃华家，只见缝纫机在卧室里放着，上面盖了两层布。缝纫机上的标牌显示，这台机器为飞人牌，上海缝纫机一厂生产；机头两侧有雕花图案，在阳光照射下闪闪发光；面板为木质，一侧的桌沿用胶带粘着保护，以免磕碰。尽管这台机器已用了近40年，依然很新。“这台机器是折叠式的，不用时机头可放进机箱，节省空间。”乔跃华说。

乔跃华是三门峡卢氏人，家里兄妹5人，她排行老二。在她很小的时候，家里添置了一台缝纫机。在那个年代，市场上几乎没有卖成衣的，大人小孩穿衣服，大多是家人做的，而有缝纫机的家庭凤毛麟角。

“母亲不会做活，家里要做新衣服，就请亲戚帮忙，我站在缝纫机旁边看边学。”乔跃华回忆，她七八岁就学会了操作缝纫机，十几岁时家人的衣服都由她来张罗着做。

1979年，乔跃华考上洛阳的一所技校，学制两年，毕业后被分配到中国一拖上班。她工作后，一心想买一台属于自己的缝纫机。

她带妹妹来到商场，花小半年工资买了台缝纫机

1984年，乔跃华的梦想实现，拥有了一台自己的缝纫机。她的月工资约为35元，吃住在单位，加上生活节俭，她的花销不大，能攒下钱。记得那年10月，在郑州读医学专业的妹妹来到洛阳，在河科大一附院实习，为她买缝纫机带来了机会。

“当时，缝纫机使用频繁。”乔跃华说，妹妹来洛，她在武汉路租了一间房，姐妹俩一起住，有了放缝纫机的空间。于是，在一个秋高气爽的日子，姐妹俩来到上海市场百货大楼。

乔跃华记得，那时涧西区有上海市场、广州市场，周边大厂的工人都喜欢到这俩市场购物。在上海市场，百货大楼和纺织品大楼是大家必逛的地方。她带着妹妹来到上海市场百货大楼二楼的缝纫机专柜，这里的缝纫机品牌多，有蜜蜂牌、西湖牌等，她一眼看中了飞人牌的，因为该品牌的缝纫机是大厂生产的，牌子老、质量好，又好用。尽管飞人牌的缝纫机价格为180多元，比其他品牌的略贵，抵她小半年的工资，她还是咬咬牙买下了。

随后，乔跃华和妹妹找了一辆二八大杠自行车，将缝纫机驮回住处，姐妹俩按照说明书进行了安装。拥有这台缝纫机，成为她最幸福的时刻。