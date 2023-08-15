女子炒股被骗56万元 洛阳民警打掉“跑分”团伙

最近，孟津公安分局民警杨建收到一面锦旗，这是辖区群众杨丽(化名)送来的，感谢他们帮其挽回24万元的损失。

最近，孟津公安分局民警杨建收到一面锦旗，这是辖区群众杨丽(化名)送来的，感谢他们帮其挽回24万元的损失。

此事还得从今年5月说起。当月底，杨丽通过网络认识了一名网友，后在对方忽悠下通过某平台炒股，被骗56万元，她赶紧报警求助。因涉案金额较大，孟津公安分局高度重视，成立专案组调查此事。“我们追查被骗资金的流向，还有12万元未被取走，立即对这笔钱进行了冻结。”办案民警杨建说，还有一笔10万元的被骗资金流向了陕西榆林人张某的银行账户，但钱已被取走。

杨建和同事赶赴榆林，将张某抓获。据张某交代，他没有固定收入来源，经人介绍干起了帮诈骗分子“跑分”的活儿，一共干了3天，每天获得600元的“跑腿费”。“张某有几个同伙，他每次都是坐着同伙的车去取钱，但对于这些人的个人信息，他并不了解。”杨建说，他和同事从当地5家银行调取了30多处的监控视频，锁定了张某乘坐的那辆白色越野车，进而追查到驾车人任某具有重大作案嫌疑。

在当地警方的协助下，办案民警将任某抓获。根据任某的供述，民警又将涉案人员杨某、吴某和刘某抓获。经查，杨某通过QQ认识了上线，对方称可以帮上线“跑分”洗钱，每1万元有2%的抽成，杨某立即答应，拉上吴某、刘某、任某等人，吴某和刘某负责寻找、联系银行卡卡主，任某负责开车。

目前，杨某等5名犯罪嫌疑人全部落网，被依法采取刑事强制措施。为了获得受害人的谅解，杨某等人补偿给杨丽12万元。被冻结的12万元正在走程序，稍后将退还到杨丽的账户。为表感谢，杨丽特意给办案民警送了一面锦旗。目前，此案仍在进一步调查。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉洁)