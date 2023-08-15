洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

女子炒股被骗56万元 洛阳民警打掉“跑分”团伙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:30

　　最近，孟津公安分局民警杨建收到一面锦旗，这是辖区群众杨丽(化名)送来的，感谢他们帮其挽回24万元的损失。

　　此事还得从今年5月说起。当月底，杨丽通过网络认识了一名网友，后在对方忽悠下通过某平台炒股，被骗56万元，她赶紧报警求助。因涉案金额较大，孟津公安分局高度重视，成立专案组调查此事。“我们追查被骗资金的流向，还有12万元未被取走，立即对这笔钱进行了冻结。”办案民警杨建说，还有一笔10万元的被骗资金流向了陕西榆林人张某的银行账户，但钱已被取走。

　　杨建和同事赶赴榆林，将张某抓获。据张某交代，他没有固定收入来源，经人介绍干起了帮诈骗分子“跑分”的活儿，一共干了3天，每天获得600元的“跑腿费”。“张某有几个同伙，他每次都是坐着同伙的车去取钱，但对于这些人的个人信息，他并不了解。”杨建说，他和同事从当地5家银行调取了30多处的监控视频，锁定了张某乘坐的那辆白色越野车，进而追查到驾车人任某具有重大作案嫌疑。

　　在当地警方的协助下，办案民警将任某抓获。根据任某的供述，民警又将涉案人员杨某、吴某和刘某抓获。经查，杨某通过QQ认识了上线，对方称可以帮上线“跑分”洗钱，每1万元有2%的抽成，杨某立即答应，拉上吴某、刘某、任某等人，吴某和刘某负责寻找、联系银行卡卡主，任某负责开车。

　　目前，杨某等5名犯罪嫌疑人全部落网，被依法采取刑事强制措施。为了获得受害人的谅解，杨某等人补偿给杨丽12万元。被冻结的12万元正在走程序，稍后将退还到杨丽的账户。为表感谢，杨丽特意给办案民警送了一面锦旗。目前，此案仍在进一步调查。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 杨玉洁)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605