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老人家中上万元财物被盗 洛阳民警摸排抓获一“赌鬼”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:44

　　日前，栾川县公安局民警说了一件事：一位老先生和老伴儿外出买菜，回来发现家中进了贼，价值上万元的财物被盗，他们经过调查将贼抓获。

　　此事还得从7日说起。当日11时许，栾川县公安局接到一起报警称，该县耕莘街道一居民家中被盗。值班民警王文龙到达现场得知，报警人吉老先生今年82岁，早上他和老伴儿外出买菜，出门时随手将门关上后未反锁，回来后发现家里有被翻动的痕迹，衣柜锁被撬，9800元现金和金项链等首饰不见了，损失共计1.3万余元。“那笔钱是晚辈逢年过节送给老人的，老两口一直没舍得花。”王文龙说，他们调取小区监控视频，锁定嫌疑人为一名中年男子。当日10时许，该男子曾在小区出现。

　　民警通过街头监控和摸排走访，终于发现嫌疑人李某的藏匿点，很快将其抓获，并在其住处查获吉老先生家丢失的金项链等物品。

　　民警调查得知，李某今年36岁，沉迷于赌博无法自拔。为筹集赌资，李某从2021年年底开始疯狂作案，假装装修工人挨家挨户敲门，若无人应答，便在窗台等附近找钥匙或使用外力破门，盗窃钱财。民警初步查明，李某累计作案近20起，涉案金额24万余元。目前，李某已被刑事拘留，此案正在进一步调查。

　　民警提醒市民：出门前记得锁好门，别把家门钥匙放在窗台、脚垫下面等处，以免给贼可乘之机。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈喜民)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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