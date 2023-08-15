日咖夜酒 打造青年休闲打卡地

阳光明媚的午后，青年们喝着咖啡，窝在小沙发上或读书看报，或与三五好友聊天笑闹……近日，在伊滨区中央公园2号驿站“煜”咖啡店，沿石阶步入庭院，入目便是这样一幅悠然的画面。

咖啡店外景

阳光明媚的午后，青年们喝着咖啡，窝在小沙发上或读书看报，或与三五好友聊天笑闹……近日，在伊滨区中央公园2号驿站“煜”咖啡店，沿石阶步入庭院，入目便是这样一幅悠然的画面。

“最近几个周末，我一有空就跟朋友来这里，吃甜品、喝咖啡、聊聊天，所有的疲惫都消散了。”25岁的周女士和朋友们对这家店的装修及餐品评价很高，“之前没有在洛阳见过这种风格的建筑，拍照非常‘出片’，很有氛围感。”

顾客在店内休闲聊天

环顾店内，黑灰色的外立面搭配朱红色内景，再融入枯山水建筑元素……略显低沉的色调因年轻人的到来，在反差中突出热闹氛围。

“我们在店铺设计阶段，就充分结合当下年轻人喜欢的元素，确保简约但不简单。”“煜”咖啡店的负责人张丁煜介绍。今年2月，她与负责中央公园项目建设的洛阳国展公司签订协议，开始谋划打造店铺。

咖啡店内景

今年8月，店铺开始试营业，提供的咖啡、甜品、轻食、中式养生菜等，吸引众多青年前来打卡，一些服装店和婚纱摄影店也将这里作为取景地。一时间，咖啡店人气直线上升。

“我们发现，年轻人对菜品的品质要求很高。”针对青年这一需求，张丁煜在店内推出私房菜。有需求的年轻人预约点单，店内根据顾客需求备菜，这种消费模式很受年轻人欢迎。

夜幕四合，“煜”咖啡店内是另一番景象。不少年轻人来到这里，点上一杯特调酒水，来开启自己的夜生活。白天是咖啡馆，夜晚是清酒吧，如此“日咖夜酒”的商业模式获得年轻人好评。

咖啡、甜品受欢迎

“之前每天都是在家和公司之间往返，两点一线的生活很单调。”顾客梁先生告诉记者。如今，他下班后会和朋友们来这里喝上一杯，还能认识新朋友，“这里整体环境安静，令人感到舒服，非常适合放松”。

目前，“煜”咖啡店处于试营业状态，接下来还计划引入驻唱歌手，举办咖啡、酒水品鉴会及沙龙等活动，为青年朋友打造一个聚会交友、休闲放松的综合平台。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 见习记者 李玉丹 陈雅旭 通讯员 倪睿 文/图）