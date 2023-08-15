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一男子抓手机盲盒不成 恼羞成怒砸娃娃机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:32

　　商场等场所的娃娃机受到不少人的喜爱。最近，一男子从娃娃机里抓手机盲盒，试了约20次一无所获，他恼羞成怒砸坏娃娃机，盗走里面的盲盒，民警将其抓获。

　　9月28日上午，洛龙公安分局巡特警大队民警郭庆军接到辖区群众报警，在洛龙区展览路某小区，有一台娃娃机遭到人为破坏，里面的盲盒被盗。他和同事到达现场看到，小区楼下并排放着两台娃娃机，其中一台的橱窗玻璃破碎，盲盒不翼而飞。运营负责人洪先生说，盲盒里有糖，也有两部苹果手机，不确定手机盲盒是被别人抓走了，还是被盗了。

　　郭庆军等人调取监控视频发现，当日凌晨4时许，一名男子用砖块将娃娃机的玻璃砸碎，盗走里面的盲盒，而后骑一辆共享电单车逃离。他们顺线追踪，发现犯罪嫌疑人进入宜人路一小区。

　　本月22日，办案民警将犯罪嫌疑人马某抓获。经查，马某今年21岁，河北人。马某交代，他是做游戏代练的，之前听朋友说娃娃机里有手机盲盒。当晚打完游戏，他突然想起此事，便赶到事发地，想抓取一个手机盲盒。“抓一次2元，马某抓了约20次没有抓到，他恼羞成怒将娃娃机砸坏，将仅剩的3个盲盒偷走。”郭庆军说，马某拆开盲盒，里面全是糖，没有手机。

　　最终，马某被行政拘留8天。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 方楚)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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