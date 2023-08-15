洛阳首批“金融顾问工作室”揭牌

26日，洛阳“金融顾问工作室”授牌暨“产业并购”专题讲座在洛阳市资本市场服务基地暨智慧金融服务中心举行。揭牌仪式上，依托中信银行洛阳分行、浙商银行洛阳分行设立的洛阳首批两家“金融顾问工作室”正式成立。

26日，洛阳“金融顾问工作室”授牌暨“产业并购”专题讲座在洛阳市资本市场服务基地暨智慧金融服务中心举行。揭牌仪式上，依托中信银行洛阳分行、浙商银行洛阳分行设立的洛阳首批两家“金融顾问工作室”正式成立。

市金融工作局负责人介绍，我市建立“金融顾问工作室”工作机制，旨在依托优秀金融机构，整合银行、证券、保险、基金、信托和中介机构等各类金融资源，运用信贷、债券、基金、股票等金融市场工具，为科技成果转化、产业孵化、“专精特新”企业培育、企业上市，以及上市公司和优势企业倍增发展提供一揽子综合金融服务，引导金融机构从单一的“融资”服务转向“融资”和“融智”相结合的全方位服务。

此次活动，既是贯彻落实市委、市政府关于“提高资本运作能力，拓宽直接融资渠道，促进经济社会高质量发展”要求的实践，也是发挥中信银行金融全牌照优势、浙商银行先进金融理念和实践经验，以产业社区为重点，助力产业发展、城市提质、乡村振兴持续推进，支持企业倍增发展、科技创新，补齐金融服务短板弱项的重要举措。

据悉，市金融工作局还将邀请更多优秀金融机构设立“金融顾问工作室”，并实行动态管理和评价机制，推动各“金融顾问工作室”为产业发展提供更全面、更专业的金融服务，为洛阳经济社会高质量发展“融资”“融智”。 (洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 乔金荣)