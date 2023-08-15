全国香菇产业创新发展大会在洛举行

28日，第五届全国(河南·嵩县)香菇产业创新发展大会暨食用菌产业助力乡村振兴战略研讨会在嵩县举行，来自省内外食用菌领域的专家学者、产业带头人和企业家们齐聚一堂，共商嵩县香菇产业发展大计。

28日，第五届全国(河南·嵩县)香菇产业创新发展大会暨食用菌产业助力乡村振兴战略研讨会在嵩县举行，来自省内外食用菌领域的专家学者、产业带头人和企业家们齐聚一堂，共商嵩县香菇产业发展大计。

全国香菇产业创新发展大会已成功举办了四届，是我国香菇行业的盛会。此次大会由中国乡镇企业协会食用菌产业分会、中国食用菌商务网和嵩县县委、县政府共同主办。

嵩县是我国香菇生产黄金区域。近年来，该县把食用菌产业列为全县“六大特色产业”之一，“嵩县香菇”和“嵩县羊肚菌”成功入选全国名特优新农产品目录。目前，该县已形成5个超千万袋的香菇特色乡镇，全县食用菌种植规模达1.5亿袋，带动1万余户群众户均增收1.3万元。去年，嵩县生产鲜菇近15万吨，综合效益40亿元以上，产能居河南省食用菌生产县第四位。下一步，嵩县将以规模化、标准化、品牌化、数字化为方向，坚持科研引领、招商引入，持续优化营商环境、做好产业规划，推动香菇产业提档升级，不断夯实群众增收产业基础，全面推进乡村振兴。 (洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 王博)