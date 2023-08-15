众人爱心接力 救助受伤环颈雉

日前，一只受伤的环颈雉飞进市第八高级中学伊滨校区的教学楼，该校学生、家长和记者展开了一场爱心接力，最终使这只环颈雉得到妥善安置。

徐正铭旸(右)和韩家睿捧着受伤的环颈雉

日前，一只受伤的环颈雉飞进市第八高级中学伊滨校区的教学楼，该校学生、家长和记者展开了一场爱心接力，最终使这只环颈雉得到妥善安置。

徐正铭旸和韩家睿今年17岁，均为市第八高级中学伊滨校区的高二学生。27日13时40分前后，正值课间休息时间，徐正铭旸听到教室外传来一阵欢呼雀跃声，出去一看发现，原来是一只“鸟”飞进了教学楼。“这只‘鸟’的羽毛呈褐色，带有漂亮的斑纹，尾巴很长。”他说，“鸟”的右翅受了伤，受到惊吓后飞进了教室旁边的厕所里。他叫上同学韩家睿，到厕所将“鸟”救下，这才发现其头部受伤流血，可能是之前撞到了硬物。

随后，他们赶紧抱着“鸟”去找校医，校医用碘伏对“鸟”的头部进行消毒止血。俩人不知道接下来怎么办，徐正铭旸便给母亲打电话，其母亲拨打了本报热线66778866求助。

记者了解完情况，联系市周山野生动物救助站工作人员芦建国。芦建国赶到现场，经其辨认，这只“鸟”其实是环颈雉，别名山鸡，属于“三有”保护动物(有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物)。

芦建国说，环颈雉主要生活在低山丘陵及灌丛、草地中，食性杂，既吃果实、种子、植物叶，也吃昆虫和其他小型无脊椎动物，因其具有较强的生存能力，在我市比较常见。目前，这只环颈雉已被带到救助站，康复后将被放归自然。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)