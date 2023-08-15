洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

众人爱心接力 救助受伤环颈雉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:34
徐正铭旸(右)和韩家睿捧着受伤的环颈雉

　　日前，一只受伤的环颈雉飞进市第八高级中学伊滨校区的教学楼，该校学生、家长和记者展开了一场爱心接力，最终使这只环颈雉得到妥善安置。

　　徐正铭旸和韩家睿今年17岁，均为市第八高级中学伊滨校区的高二学生。27日13时40分前后，正值课间休息时间，徐正铭旸听到教室外传来一阵欢呼雀跃声，出去一看发现，原来是一只“鸟”飞进了教学楼。“这只‘鸟’的羽毛呈褐色，带有漂亮的斑纹，尾巴很长。”他说，“鸟”的右翅受了伤，受到惊吓后飞进了教室旁边的厕所里。他叫上同学韩家睿，到厕所将“鸟”救下，这才发现其头部受伤流血，可能是之前撞到了硬物。

　　随后，他们赶紧抱着“鸟”去找校医，校医用碘伏对“鸟”的头部进行消毒止血。俩人不知道接下来怎么办，徐正铭旸便给母亲打电话，其母亲拨打了本报热线66778866求助。

　　记者了解完情况，联系市周山野生动物救助站工作人员芦建国。芦建国赶到现场，经其辨认，这只“鸟”其实是环颈雉，别名山鸡，属于“三有”保护动物(有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物)。

　　芦建国说，环颈雉主要生活在低山丘陵及灌丛、草地中，食性杂，既吃果实、种子、植物叶，也吃昆虫和其他小型无脊椎动物，因其具有较强的生存能力，在我市比较常见。目前，这只环颈雉已被带到救助站，康复后将被放归自然。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605