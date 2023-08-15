全市“基层关工委建设三年行动计划暨品牌建设年活动”现场观摩会举行

近日，全市“基层关工委建设三年行动计划暨品牌建设年活动”现场观摩会在伊川县举行。
近日，全市“基层关工委建设三年行动计划暨品牌建设年活动”现场观摩会在伊川县举行。
近日，全市“基层关工委建设三年行动计划暨品牌建设年活动”现场观摩会在伊川县举行。
与会人员先后到伊川县白沙镇常岭村、新区实验小学、城关街道南府店社区和县人民检察院、县老年大学5个基层关工委先进示范点进行观摩。在随后召开的座谈会上，新安县、伊川县、栾川县、偃师区、孟津区等地基层关工委组织作典型发言。
会议指出，全市各级关工委围绕邻里中心、乡里中心建设，认真落实“基层关工委建设三年行动计划”，着力推进品牌建设，取得了良好成效。要进一步对标对表先进县区，学习经验、查摆不足，持续助力邻里中心、乡里中心建设取得新成效。要精心打造一批“立得住、叫得响、过得硬、推得开”的工作品牌和优秀基层关工委组织，以时不我待的紧迫感和敢为人先的使命感，推动关工委工作高质量发展。
市关工委执行主任王全乐，副主任马东安、杨玉龙、陈凤辉等参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
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