城市三人制篮球联赛展现青春风采

28日、29日，2023年河南省全民健身大会城市三人制篮球联赛洛阳站比赛在洛龙区举行。本次比赛由省体育局等单位主办，省全民健身中心等单位承办，共有来自洛阳、许昌、南阳、平顶山、漯河等地的23支代表队参加。

28日、29日，2023年河南省全民健身大会城市三人制篮球联赛洛阳站比赛在洛龙区举行。本次比赛由省体育局等单位主办，省全民健身中心等单位承办，共有来自洛阳、许昌、南阳、平顶山、漯河等地的23支代表队参加。

比赛采用三人制篮球赛制，其中男子组16支队伍，分为两组进行小组赛和交叉赛；女子组有7支队伍，采用单循环赛决出名次。经过两天角逐，洛阳东方二小代表队、平顶山代表队和许昌感恩体育代表队分获男子组冠、亚、季军，洛阳实高女篮一队、洛阳实高女篮二队、漯河市代表队分获女子组冠、亚、季军。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李萌亮 涂晓洛 摄）