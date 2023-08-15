存在消防安全隐患 洛阳3家单位被曝光

为确保我市消防安全形势总体平稳，督促落实消防安全主体责任，连日来，市消防救援支队开展常态化火灾隐患曝光行动，现对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，责令其限期整改。

为确保我市消防安全形势总体平稳，督促落实消防安全主体责任，连日来，市消防救援支队开展常态化火灾隐患曝光行动，现对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，责令其限期整改。 为确保我市消防安全形势总体平稳，督促落实消防安全主体责任，连日来，市消防救援支队开展常态化火灾隐患曝光行动，现对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，责令其限期整改。 瀍河区硕丰物业(徽安新城小区) 隐患：18层电井房门无标识、防火门无明显标识，电井房内的线路缝隙未封堵，强、弱电未标识，线路桥架盖板缺失；1层电井房内烟感报警器防尘罩未摘除；门厅内停放电动车。 华驿酒店老城区十字街店 隐患：喷淋管网无水；烟感报警器防尘罩未摘除。 汝阳县城关书兴早餐店(大烩菜农家饭) 隐患：安全出口停放电动三轮车，私拉电线充电；店内电气线路未穿管保护；店内违规储存5瓶液化气罐；店内未安装燃气泄漏探测器和燃气紧急切断阀。 市消防救援支队相关负责人说，他们将加大对消防安全违法行为的曝光力度，呼吁相关单位严格落实消防安全主体责任，同时鼓励群众积极参与火灾隐患排查，通过拨打12345热线电话等方式进行举报。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)