洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

存在消防安全隐患 洛阳3家单位被曝光
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:33

　　为确保我市消防安全形势总体平稳，督促落实消防安全主体责任，连日来，市消防救援支队开展常态化火灾隐患曝光行动，现对在检查过程中发现的3家存在消防安全隐患的单位进行曝光，责令其限期整改。

　　瀍河区硕丰物业(徽安新城小区)

　　隐患：18层电井房门无标识、防火门无明显标识，电井房内的线路缝隙未封堵，强、弱电未标识，线路桥架盖板缺失；1层电井房内烟感报警器防尘罩未摘除；门厅内停放电动车。

　　华驿酒店老城区十字街店

　　隐患：喷淋管网无水；烟感报警器防尘罩未摘除。

　　汝阳县城关书兴早餐店(大烩菜农家饭)

　　隐患：安全出口停放电动三轮车，私拉电线充电；店内电气线路未穿管保护；店内违规储存5瓶液化气罐；店内未安装燃气泄漏探测器和燃气紧急切断阀。

　　市消防救援支队相关负责人说，他们将加大对消防安全违法行为的曝光力度，呼吁相关单位严格落实消防安全主体责任，同时鼓励群众积极参与火灾隐患排查，通过拨打12345热线电话等方式进行举报。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605