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坚守为民初心着力破解难题 推动主题教育取得扎实成效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:27

　　根据市委部署要求，27日，市委常委、秘书长王军到联系分包的孟津区、涧西区，调研指导主题教育开展等情况。

　　王军先后到孟津区麻屯镇邻里中心、洛阳耿力工程机械有限公司、常袋镇马岭村，以及涧西区周山路街道中弘中央广场社区邻里中心、南峰社区养老服务中心等处，深入社区、企业、村庄一线，实地调研了解主题教育开展情况。

　　王军指出，各级党委(党组)要深入学习贯彻习近平总书记关于主题教育的系列重要讲话和指示批示精神，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，推动主题教育不断走深走实。要坚守为民初心，突出问题导向，着力解决一批发展所需、改革所急、基层所盼、民心所向的实际问题，让群众切身感受到主题教育带来的新变化新成效。要注重分层推进、分类指导，聚焦不同层级、不同领域、不同对象特点，提出务实管用的具体举措，着力破解难题，推动主题教育取得扎实成效。

　　王军还来到涧西区周山路街道人大代表联络站，与基层人大代表进行交流，听取联络站建设、管理、运行情况汇报。他强调，要积极探索创新，不断改进联系群众的方式方法，深入基层听取群众呼声、收集社情民意，真正为群众办实事、解难题，更好地把人民代表大会制度优势转化为治理效能。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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