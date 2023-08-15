洛阳LYC汽车轴承科技有限公司：抢抓风口机遇 全力冲刺新高

近日，在洛阳LYC汽车轴承科技有限公司数字化智能生产车间内，一批新能源汽车轮毂轴承产品正在加紧制造。 近日，在洛阳LYC汽车轴承科技有限公司数字化智能生产车间内，一批新能源汽车轮毂轴承产品正在加紧制造。 今年以来，该公司抢抓新能源汽车快速增长的风口机遇，依托国内最先进的轮毂轴承生产线产出优势，加大新市场和新产品的开拓力度，前9个月与用户同步开发新车型的新产品项目近30个，销售收入同比增长135.5%。进入10月以来，该公司更是抢抓产品旺销的难得机遇，各条生产线24小时满负荷运转，确保用户订单的完成，冲刺月产历史新高，最大限度地满足市场需求。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 余柯 摄）