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一衣带水近得很（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:16

　　一衣带水，原指像衣带那样狭窄的河流，后用来形容虽有江河湖海相隔，但仍像只隔着一条衣带宽的水域，比喻双方距离不远。

　　相关典故出自《南史》，跟中国历史上的三个帝王——隋文帝杨坚、隋炀帝杨广、陈后主陈叔宝有关。杨广待陈叔宝不薄，迁都洛阳后，特意送了陈叔宝一套豪宅，只是陈叔宝没福气住。

　　这是为啥？故事得从杨坚的理想说起。

　　南北朝时期战乱不休，谁赢谁上台。杨坚本是北周权臣，他干掉“老板”自立为帝，建立了隋朝，富国强兵，立志要一统天下。

　　陈叔宝是南陈最后一位君主，故名陈后主。他仗着有长江天堑，不把北方的强敌放在眼里，整天和美人、奸臣混在一起，寻欢作乐，不理朝政。上梁不正下梁歪，贪官污吏大肆搜刮民脂民膏，民不聊生，怨声载道。

　　听闻南陈百姓生活在水深火热之中，隋文帝坐不住了。《南史》记载，隋文帝对宰相高熲(音同炯)说：“我为百姓父母，岂可限一衣带水不拯之乎？”意思是我乃全天下人的君主，岂能眼看着江南百姓受苦，只因隔着一条衣带宽的长江就不去拯救他们？

　　高熲献计，先麻痹、消耗敌人，再一鼓作气干掉他们。隋文帝依计而行，备战多年，于公元588年发布战斗檄文，罗列了陈后主一箩筐罪状，昭告大江南北，派晋王杨广率数十万大军渡江南下，大举伐陈。隋军摧枯拉朽，次年便攻下了南陈都城建康(今南京)，灭掉了南陈。

　　陈后主被抓到北方，安置在洛阳。他似乎没把亡国恨放在心上，照常吃喝玩乐，还主动吹捧隋文帝，索要官位。杨坚认为“陈叔宝全无心肝”，懒得杀他。

　　公元604年，陈叔宝病逝于洛阳，葬于邙山。同年，杨广上台当皇帝。次年，杨广迁都洛阳，给百官分发“福利房”时，去世的陈后主也分到了富义坊的一套豪宅。

　　富义坊曾改名为广利坊，旧址在洛河南岸，跟洛河北岸的皇宫也算是“一衣带水”。

　　亡国之君死后还能分套豪宅，看似是恩宠，实则是羞辱。杨广这招够损。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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