用上门服务高标准 叩开老年人的心门（洛谭说事）

最近，我国首个针对居家养老上门服务的“国标”——《居家养老上门服务基本规范》发布实施，这意味着，今后开展居家养老上门服务将有规可循、有章可依，更加标准化、规范化、专业化的姿态，令人多了一份放心与安心。

最近，我国首个针对居家养老上门服务的“国标”——《居家养老上门服务基本规范》发布实施，这意味着，今后开展居家养老上门服务将有规可循、有章可依，更加标准化、规范化、专业化的姿态，令人多了一份放心与安心。

有人说，老年人与上门养老服务之间，隔着两道门。居家养老上门服务和机构养老、社区养老不同，其服务场景并非公共空间，而是更强调私密性的家庭居所，本就隔着一道物理意义的门；同时，由于缺少统一的标准，导致目前整个行业的服务质量良莠不齐，再加上上门入户难免让人有隐私、安全等方面的顾虑，很多老年人纵使有养老服务的需求，也会对此有警惕甚至是抵触心理，从而在供与需之间树起了一道厚重的心门。

之于洛阳，一份有关全市老年人养老服务需求的抽样调查显示，目前，在选择居家养老的老年群体中，有51.9%的老年人表示需要接受居家社区养老服务，但只有14%的老年人接受过或正在接受居家社区养老服务，其中实际接触过上门服务的老年人比例很可能更低。这固然有供给不足的原因，但当前老年人对上门养老服务接受度、认可度有限的问题，同样不容忽视。换言之，推动居家养老上门服务持续发展提质，在很大程度上就得先从叩开老年人的心门开始。

此次“国标”的出台，在服务组织、人员、内容等方面都作了更为细致的要求。比如，针对服务人员，“国标”要求从业人员需参加养老服务相关理论与操作技能培训，合格方可上岗，特别是对提供专业服务的人员则更为严格，每项服务都需有相关的资质证书，或在专业人员的指导下方可提供服务。专业人做专业事，高标准引领高质量，势必将为老年人带来更加优质舒心的体验，提升老年人对居家养老上门服务的认可，实现从“迫不得已”到“主动享受”的心态转变，进而形成以供给创造需求、以需求牵引供给的良性循环。

俗话说，认可是叩开心扉的钥匙。持续尽心尽责，付出真心真情，坚持以标为尺、以规为范，用实力收获认可。相信居家养老上门服务的标准化，定能赢得更多老年人的“心”变化！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)