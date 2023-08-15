洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳未来一周以晴好天气为主 气温较高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:33

　　过去两天气温回升，中午时段太阳的热度想必令您感受深刻。这样的天气还将持续数日，11月4日前后我市将迎来大风降温天气，请您做好防范。

　　省气象台提示，10月末11月初，我省大部晴朗常驻，全省部分地区最高气温甚至冲击30℃。由于大气状态比较静稳，我省北中部空气污染气象条件一般到较差，请您注意做好健康防护。

　　11月3日至5日，我省将迎来大风降温天气，大部地区气温较前期下降8℃～10℃，请您做好防范。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高。11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温11℃～27℃。

　　明日：晴天到多云，偏南风2级～3级，气温12℃～28℃。

　　11月1日(周三)：晴天转多云，气温13℃～27℃。

　　11月2日(周四)：多云到阴天，气温14℃～26℃。

　　11月3日(周五)：阴天到多云，西北风4级～5级，气温15℃～23℃。

　　11月4日(周六)：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风6级～7级，气温11℃～21℃。

　　11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，气温8℃～16℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605