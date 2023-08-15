洛阳未来一周以晴好天气为主 气温较高

洛阳今日晴天间多云，偏南风2级～3级，气温11℃～27℃。 过去两天气温回升，中午时段太阳的热度想必令您感受深刻。这样的天气还将持续数日，11月4日前后我市将迎来大风降温天气，请您做好防范。 省气象台提示，10月末11月初，我省大部晴朗常驻，全省部分地区最高气温甚至冲击30℃。由于大气状态比较静稳，我省北中部空气污染气象条件一般到较差，请您注意做好健康防护。 11月3日至5日，我省将迎来大风降温天气，大部地区气温较前期下降8℃～10℃，请您做好防范。 市气象台根据最新的气象资料分析，未来一周周前期我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高。11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。 最近几天天气预报 今日：晴天间多云，偏南风2级～3级，气温11℃～27℃。 明日：晴天到多云，偏南风2级～3级，气温12℃～28℃。 11月1日(周三)：晴天转多云，气温13℃～27℃。 11月2日(周四)：多云到阴天，气温14℃～26℃。 11月3日(周五)：阴天到多云，西北风4级～5级，气温15℃～23℃。 11月4日(周六)：多云转晴天，西北风4级～5级，阵风6级～7级，气温11℃～21℃。 11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4级左右，气温8℃～16℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)