洛龙区国宝社区：居民“毛遂自荐”领办志愿服务项目

“画梅花枝干的时候，手腕用点儿力才能画出苍劲有力的感觉。”近日，在洛龙区国宝社区新时代文明实践站，由“社区能人”朱克明领办的国画课堂正在上课。

“画梅花枝干的时候，手腕用点儿力才能画出苍劲有力的感觉。”近日，在洛龙区国宝社区新时代文明实践站，由“社区能人”朱克明领办的国画课堂正在上课。

今年78岁的朱克明是一名来自孟津区平乐镇的农民画家，近年随儿子一家生活，因此，也将自己的“舞台”从乡村田野搬到了城市社区。

“我年轻时是一名木工，60岁那年开始学画画。”朱克明说，他自幼喜欢画画，上了年纪后有了大块时间，又拿起了画笔，开始系统地学习牡丹、山水等写意国画，凭借年轻时攒下的基本功和勤奋好学的态度，没多久便成了村中小有名气的农民画家。

随儿子一家进城生活后，陌生的环境曾一度让朱克明感到迷茫，直到社区网格员一次入户家访，他才又找到了新的“奔头”。“就是那一次闲聊，让擅长国画的我被收入了‘社区能人库’。”朱克明回忆。

在后来的日子里，朱克明开始留心社区里的各类“能人”活动。他发现，在社区平台上，不少有才艺、有技能的居民会“毛遂自荐”领办社区项目，在草根舞台上发光发热。“慢慢地，就心痒痒了呗。”朱克明找到社区表明心意，国宝社区国画课堂就这样应运而生。

55岁的周秋军是朱克明国画课堂的学生，也是国宝社区芭蕾舞项目的领办人。周秋军之前学过芭蕾舞，原本没想着组建队伍，但看到朱老师这么大年纪还在服务他人，备受感动，才成就了社区又一个“毛遂自荐”的故事。

记者从国宝社区了解到，截至目前，该社区共有“三自”组织18个，其中通过社区居民“毛遂自荐”领办志愿服务项目而生成的“三自”组织有10个。这样的“项目带头人”，不仅可以获得国宝社区“最美老师”荣誉称号及社区IP专属徽章，社区还会在重点节日给予优先慰问，以在更大范围内营造向上向善的文明氛围，让“朱克明们”的故事不断发生。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 李贺 刘彦彦 文/图）