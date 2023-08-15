居家养老上门服务有了国家标准

近日，《居家养老上门服务基本规范》国家标准(GB/T 43153-2023)正式发布，这是我国针对居家养老上门服务发布的首个国家标准。

近日，《居家养老上门服务基本规范》国家标准(GB/T 43153-2023)正式发布，这是我国针对居家养老上门服务发布的首个国家标准。业内人士认为，国家标准对于推动居家养老服务标准化、规范化、专业化发展具有现实意义。

明确了居家养老上门服务的定义

记者获悉，国家标准是在全面总结各地实践做法基础上，适应居家养老服务发展需要编制而成的。标准主要内容分为5个部分，包括术语和定义、总体要求、服务内容、服务流程及要求、服务评价与改进。

标准明确，居家养老上门服务是为居家老年人提供的与身体机能维护、心理健康支持、日常生活协助、环境改善相关的服务活动。

其中，总体要求明确了服务组织、服务人员所应具备的基本条件和服务应达到的基本要求；服务内容包括生活照料、基础照护、健康管理、探访关爱、精神慰藉、委托代办、家庭生活环境适老化改造等7项，涵盖了居家养老所需的主要专业化服务内容；服务流程明确了从咨询接待、老年人能力评估、签订服务协议、服务准备到服务实施等一系列程序性要求；服务评价与改进明确了服务评价形式及对评价发现问题改进反馈的要求。

为居家养老服务行业的发展提供了“指南针”

“居家上门服务套餐：每月199元，精神关怀服务，每两周一次上门服务，助洁助餐助急选一，提供健康指导、精神慰藉等服务，赠送辅具租赁服务等；每月399元，家政服务，每周一次上门巡访，助餐助洁助医助行助购等项目，可选一项也可任意组合……”

近日，记者从涧西区长安路街道长四社区四街坊养老服务站获悉，上述为其向辖区老年人提供的居家上门服务内容，套餐价格从每月99元到每月1999元，养老服务站安排护理员上门，为老年人提供与套餐对应的服务。

“居家上门服务套餐的价格和服务内容是我们参考业内制定的，《居家养老上门服务基本规范》为居家养老服务行业的发展提供了‘指南针’，今后我们开展居家养老上门服务有了重要依据。”该养老服务站负责人李华说。

据了解，下一步，民政部将指导各地认真做好《居家养老上门服务基本规范》的宣传贯彻实施，适时针对具体服务内容制定相对细化的配套标准，进一步增强标准的指引性和可操作性，推动有效提高居家养老上门服务的精准度和精细化水平，不断增强广大老年人居家养老的获得感、幸福感、安全感。

居家养老上门服务包括7项内容

《居家养老上门服务基本规范》明确，居家养老上门服务宜包括但不限于以下内容。

●生活照料服务

助餐服务：协助订餐、上门送餐、上门烹饪等

助浴服务：上门助浴、协助前往老年人助浴点进行身体清洁等

助洁服务：理发、剃须、剪指(趾)甲等身体助洁，衣物洗涤等普通助洁

助行服务：协助行走、陪同外出等

助医服务：陪同就医、治疗陪伴等

助急服务：紧急呼叫受理等

●基础照护服务

生活照护：协助穿(脱)衣、饮食照护、睡眠照护等

排泄护理：排尿护理、排便护理、排气护理等

护理协助：为老年人进行保暖和物理降温，协助和指导翻身、拍背、褥疮预防等

用药照护：用药提醒、用药指导及不良反应观察等

康复护理：康复评估、计划制订、康复训练指导、康复辅助器具使用等

●健康管理服务

信息采集：老年人体检信息、既往疾病史等健康信息采集，建立老年人健康档案

健康监测：对老年人进行常规生理指数监测

健康咨询：为老年人提供防跌倒、疾病预防、膳食营养、康复保健等的指导

健康干预：制订服务方案，为老年人的生活起居、慢病调理等提供干预服务

●探访关爱服务

上门探访：了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全情况、卫生状况、居住环境、服务需求等

应急处置：接受与协助老年人的电话呼叫、紧急求助等

●精神慰藉服务

陪伴支持：定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动等

情绪疏导：与老年人谈心、交流，耐心倾听老年人的诉说

心理慰藉：通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态

●委托代办服务

代购：购买日常生活用品、订车票、预约车辆等

代办：取送信函、文件和物品，申请法律援助、救助服务等

代缴：缴纳水、电、气等日常费用

●家庭生活环境适老化改造服务

环境评估：评估老年人家庭生活环境和改造需求，依据评估结果确定改造方案

基础改造：防滑、防摔、防走失等物理环境改造及相关设备与用品配置

专项改造：为满足不同老年人和不同居住环境要求的物理环境改造，以及健康监测、安防报警、远程控制等智能家居产品的配置安装和使用指导（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）