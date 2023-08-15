日前召开的全市组织工作会议，对当前和今后一个时期全市党的建设和组织工作予以研究部署。透过部分县区在会上的交流发言，我们得以更深切地感知到组织工作之于地方发展的重要意义。

孟津把干部、人才、组织等方面资源向产业发展领域精准投放，推动百万吨乙烯等重大产业项目开工建设；洛龙探索“政录企用”引才新模式，引进18名高学历人才全部到企业服务；嵩县以“党建之笔”绘就乡村振兴新图景，构建起以高端民宿为引领、以大健康和康养为实质的新文旅现代产业体系……日前召开的全市组织工作会议，对当前和今后一个时期全市党的建设和组织工作予以研究部署。透过部分县区在会上的交流发言，我们得以更深切地感知到组织工作之于地方发展的重要意义。

组织工作是党的工作的重要组成部分，是党的全部工作的基础，具有很强的战略性、系统性、前瞻性和全局性。今年6月，习近平总书记对党的建设和组织工作出重要指示指出，全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，关键在党，关键在人。从党的组织体系建设、领导班子和干部队伍建设，到人才队伍和党员队伍建设，从理论武装、选贤任能，到强基固本、育才聚才，组织工作所做的，说到底就是党的建设、人的工作，就是要最广泛、最充分地把党员的积极性发挥好，把干部培养使用好，把各方面优秀人才凝聚好，其成效直接关乎我们党能否建设得更加坚强有力，关乎我们的现代化建设能否蹄疾步稳。

党的力量来自组织，组织强则事业兴。近年来，从招引落地中州时代等一大批风口产业龙头项目，到开工建设城市阳台等一批标志性项目，再到培育发展高端民宿等一批乡村特色产业，洛阳之所以能在短短两年时间里推动产业发展、城市提质、乡村振兴等重点工作取得突破性进展，尤其离不开广大干部的担当作为、各方英才的倾力奉献。而从鲜明树立选人用人的“三个导向”，到面向干部常态化开展风口产业、资本运作等专业化能力培训，从持续选派优秀年轻干部到沿海发达地区跟班学习，到揭牌成立市人才集团、发布用人需求目录、发放河洛英才卡、制定“1+22”人才政策体系……种种努力背后，彰显的更是“着力以组织工作高质量服务保障现代化洛阳建设”的决心。

更进一步讲，进入新发展阶段，地区之间的竞争，很大程度上是干部能力水平的比拼。而在经济发展从要素驱动转向创新驱动的当下，各地对人才的渴求比以往任何时候都更加迫切。今天的洛阳，致力以创新为引领，重点发展“四新一装备”等风口产业，重塑产业格局甚至城市核心竞争力。向着崭新赛道、时代风口奋力奔跑，这注定是一场艰辛的跋涉，尤为需要一支高素质干部队伍，需要更多人才会聚加持，需要基层党组织这个“战斗堡垒”更具战斗力，也尤其需要全市各级党组织和组织部门切实把准新时代新征程组织工作的职能定位，深入落实此次会议明确的工作抓手和重点任务，不断提高组织工作对全市中心大局的贡献度。

建强“组织”好乘风。摆脱“按老套路办事情”的思维定势，摒弃“简单机械抓落实”的工作方式，改变“重形式不重实效”的工作作风，真正以组织工作的高质量，更好护航洛阳在现代化建设新征程上“乘风破浪”！(洛平)