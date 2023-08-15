中国好苹果大赛（2023）河南赛区总决赛在洛阳举行

28日至29日，中国好苹果大赛(2023)河南赛区总决赛暨瑞香红苹果品鉴观摩会在洛宁县举行。

28日至29日，中国好苹果大赛(2023)河南赛区总决赛暨瑞香红苹果品鉴观摩会在洛宁县举行。 28日至29日，中国好苹果大赛(2023)河南赛区总决赛暨瑞香红苹果品鉴观摩会在洛宁县举行。 中国好苹果大赛由国家苹果工程技术研究中心、中国果品流通协会等单位主办，是推动我国苹果产业高质量发展，助力果农增收致富、推动乡村振兴的重要平台。 洛宁苹果种植历史悠久。近年来，洛宁县坚持富民导向，优布局、扩规模，调结构、延链条，提品质、增效益，推动苹果产业高质量发展。洛宁“上戈苹果”被农业农村部认定为地理标志农产品。目前，全县苹果种植面积28.5万亩，年产值突破22亿元。 经过前期综合评比，来自全省各地的110余份果品入围河南赛区总决赛。组委会邀请果商、企业、专家等各个层面的代表组成高水准评审团队，通过着色面积、果面光洁度、口感香味、汁液脆度等4个指标对参赛苹果进行现场打分。经过激烈角逐，洛宁上戈云顶御果公司、灵宝种植大户崔英超分获金奖，另有4名果农获银奖，10名果农获优胜奖。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张君）