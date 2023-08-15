洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

伊洛河（洛阳段）入选全国美丽河湖优秀案例名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 08:10

　　生态环境部在10月27日举行的例行新闻发布会上，公布了第二批38个美丽河湖优秀案例，伊洛河(洛阳段)成为我省唯一入选案例。

　　生态环境部组织制定的《美丽河湖保护与建设参考指标(试行)》指出，美丽河湖是指符合“清水绿岸、鱼翔浅底”的愿景，水资源、水生态、水环境等流域要素系统保护取得良好成效，人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强，实现人水和谐的河湖。

　　伊河、洛河均发源于秦岭，在我市偃师区合流后并称伊洛河，在巩义市神北村注入黄河，是黄河重要的一级支流，其中洛阳境内流域面积12646.1平方公里，占流域总面积的83%。

　　我市创新体制机制，坚决扛牢最严格责任。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，先后出台《关于构建生态环境建设体系的指导意见》《洛阳市生态文明建设考核目标体系》等，创新完善“环保＋水利”生态流量保障、“环保＋监察”责任追究、“河长＋检察长＋警长”联合执法等工作机制。

　　我市突出全域统筹，一体推进水环境治理。自2017以来，我市深化拓展伊洛河流域综合治理，总投资450亿元，实施309个项目，沿河铺设截污管网400余公里，截流360个排污口，城市污水集中处理率达99.3%。同时，投资278亿元实施伊洛河流域131条中小流域“两清一护”综合治理。

　　我市突出林水相融，系统修复提升水生态。全市林地面积达1278万亩，森林覆盖率达到45.8%。完成露天矿山生态修复45883亩，全市国家级绿色矿山达到26家。“十三五”以来新增水土流失治理面积1260平方公里，水土保持率达70%。多措并举保障伊洛河生态流量，退出小水电51座，拆除拦河坝17座。我市特有的伊河鲂等土著鱼类敏感河段生境得到改善，国家一级重点保护鸟类黑鹳、中华秋沙鸭等成为伊洛河常客。

　　市生态环境局有关负责人介绍，通过综合治理，伊洛河流域基本建成防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境的河渠体系，伊洛河出境水质持续保持III类良好水体。

　　据了解，《美丽河湖保护与建设参考指标(试行)》明确了美丽河湖的内涵，美丽河湖在水资源、水环境、水生态等方面应具备的基本条件，依据科学性、引导性、针对性、可行性原则，共制定多项参考指标，包括生态用水保障、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、湖库营养状态及水华情况、地表水环境质量等指标，每个指标都有相应的计算方法，实现可监测、可统计、可评估。

　　2022年，生态环境部发布首批18个美丽河湖案例。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
        秋冬季是心脑血管病的高发期。
  • ·支原体感染来势汹汹，这份防护攻略请收好
  • ·她严重贫血 病因竟在甲减
  • ·这个能救命的急救法，家长再忙也要学会
    • 大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 关于养犬！栾川发布最新通告
  • “百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕
  • 洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全...
  • 居民、物业相关难题如何解决？《洛阳...
  • 持续布局“一带一路”！洛钼集团第三...
  • 省内外2500余人参与！洛阳举行健步走...
  • 洛阳全市严查！持续至年底！
  • “晒秋”美如画！汝阳窑沟村开展晒秋活动
  • 世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605