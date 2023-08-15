伊洛河（洛阳段）入选全国美丽河湖优秀案例名单

生态环境部在10月27日举行的例行新闻发布会上，公布了第二批38个美丽河湖优秀案例，伊洛河(洛阳段)成为我省唯一入选案例。

生态环境部在10月27日举行的例行新闻发布会上，公布了第二批38个美丽河湖优秀案例，伊洛河(洛阳段)成为我省唯一入选案例。

生态环境部组织制定的《美丽河湖保护与建设参考指标(试行)》指出，美丽河湖是指符合“清水绿岸、鱼翔浅底”的愿景，水资源、水生态、水环境等流域要素系统保护取得良好成效，人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强，实现人水和谐的河湖。

伊河、洛河均发源于秦岭，在我市偃师区合流后并称伊洛河，在巩义市神北村注入黄河，是黄河重要的一级支流，其中洛阳境内流域面积12646.1平方公里，占流域总面积的83%。

我市创新体制机制，坚决扛牢最严格责任。严格落实“党政同责、一岗双责”要求，先后出台《关于构建生态环境建设体系的指导意见》《洛阳市生态文明建设考核目标体系》等，创新完善“环保＋水利”生态流量保障、“环保＋监察”责任追究、“河长＋检察长＋警长”联合执法等工作机制。

我市突出全域统筹，一体推进水环境治理。自2017以来，我市深化拓展伊洛河流域综合治理，总投资450亿元，实施309个项目，沿河铺设截污管网400余公里，截流360个排污口，城市污水集中处理率达99.3%。同时，投资278亿元实施伊洛河流域131条中小流域“两清一护”综合治理。

我市突出林水相融，系统修复提升水生态。全市林地面积达1278万亩，森林覆盖率达到45.8%。完成露天矿山生态修复45883亩，全市国家级绿色矿山达到26家。“十三五”以来新增水土流失治理面积1260平方公里，水土保持率达70%。多措并举保障伊洛河生态流量，退出小水电51座，拆除拦河坝17座。我市特有的伊河鲂等土著鱼类敏感河段生境得到改善，国家一级重点保护鸟类黑鹳、中华秋沙鸭等成为伊洛河常客。

市生态环境局有关负责人介绍，通过综合治理，伊洛河流域基本建成防洪保安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境的河渠体系，伊洛河出境水质持续保持III类良好水体。

据了解，《美丽河湖保护与建设参考指标(试行)》明确了美丽河湖的内涵，美丽河湖在水资源、水环境、水生态等方面应具备的基本条件，依据科学性、引导性、针对性、可行性原则，共制定多项参考指标，包括生态用水保障、自然岸线率、水生植物保护、水生动物保护、湖库营养状态及水华情况、地表水环境质量等指标，每个指标都有相应的计算方法，实现可监测、可统计、可评估。

2022年，生态环境部发布首批18个美丽河湖案例。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹）