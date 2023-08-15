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洛阳全市严查！持续至年底！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳交警”微信公众号 2023.10.29 20:16

　　“洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动(以下简称“冬季行动”)。

　　划重点

　　如果你是以下人群

　　“两客一危”驾驶人、记12分以上驾驶人

　　经常驾驶以下车辆

　　公路客运、旅游客运、危化品运输车、货车、6座以上小客车(面包车、商务车)、电动二轮车、三轮车

　　经常在以下时段驾车出行

　　晚22时-24时、凌晨4时-6时、周末、节假日

　　常年行驶在以下路段

　　高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点、城市和乡镇餐饮娱乐场所周边道路

　　在以下企业工作

　　客运企业、货运企业、危化品运输企业、集中用工企业

　　小心！如果你存在以下违法

　　1.公路客运和旅游客运车辆超员载客、疲劳驾驶、乘客不使用安全带；

　　2.危化品运输车违反禁限行规定通行、疲劳驾驶；

　　3.货车严重超载、超速、疲劳驾驶、高速公路不按规定车道行驶；

　　4. 6座以上小客车(重点是面包车、商务车)超员载客；

　　5.小客车酒驾醉驾；

　　6.三轮车、拖拉机、低速货车违法载人；

　　就别怪蜀黍对你下手了！

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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