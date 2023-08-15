洛阳全市严查！持续至年底！

“洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动。

“洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动。 “洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动(以下简称“冬季行动”)。 划重点 如果你是以下人群 “两客一危”驾驶人、记12分以上驾驶人 经常驾驶以下车辆 公路客运、旅游客运、危化品运输车、货车、6座以上小客车(面包车、商务车)、电动二轮车、三轮车 经常在以下时段驾车出行 晚22时-24时、凌晨4时-6时、周末、节假日 常年行驶在以下路段 高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点、城市和乡镇餐饮娱乐场所周边道路 在以下企业工作 客运企业、货运企业、危化品运输企业、集中用工企业 小心！如果你存在以下违法 1.公路客运和旅游客运车辆超员载客、疲劳驾驶、乘客不使用安全带； 2.危化品运输车违反禁限行规定通行、疲劳驾驶； 3.货车严重超载、超速、疲劳驾驶、高速公路不按规定车道行驶； 4. 6座以上小客车(重点是面包车、商务车)超员载客； 5.小客车酒驾醉驾； 6.三轮车、拖拉机、低速货车违法载人； 就别怪蜀黍对你下手了！ 下一页 尾页 [1] [2]