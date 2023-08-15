洛阳全市严查！持续至年底！

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“洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动。
“洛阳交警”微信公众号日前发布消息称，为切实巩固夏季行动工作成效，全力稳定冬季道路交通安全形势，按照公安部关于开展冬季突出违法行为专项整治行动的要求，10月25日起至年底，洛阳交警开展“豫筑平安”冬季突出违法行为专项整治行动(以下简称“冬季行动”)。
划重点
如果你是以下人群
“两客一危”驾驶人、记12分以上驾驶人
经常驾驶以下车辆
公路客运、旅游客运、危化品运输车、货车、6座以上小客车(面包车、商务车)、电动二轮车、三轮车
经常在以下时段驾车出行
晚22时-24时、凌晨4时-6时、周末、节假日
常年行驶在以下路段
高速公路服务区和收费站、国省道穿村过镇路段、县乡公路关键节点、城市和乡镇餐饮娱乐场所周边道路
在以下企业工作
客运企业、货运企业、危化品运输企业、集中用工企业
小心！如果你存在以下违法
1.公路客运和旅游客运车辆超员载客、疲劳驾驶、乘客不使用安全带；
2.危化品运输车违反禁限行规定通行、疲劳驾驶；
3.货车严重超载、超速、疲劳驾驶、高速公路不按规定车道行驶；
4. 6座以上小客车(重点是面包车、商务车)超员载客；
5.小客车酒驾醉驾；
6.三轮车、拖拉机、低速货车违法载人；
就别怪蜀黍对你下手了！