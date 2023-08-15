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在这场人才盛会上，洛阳受青睐
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.29 20:58

　　27日至28日，洛阳市组团参加在郑州举行的第六届中国·河南招才引智创新发展大会、第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会，两天时间初步达成来洛就业意向1830余人次。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，在洛阳市此次参会的企业中，工学类人才需求占绝大多数，其中机械类、材料类、自动化专业类人才需求最多，占比约为50%。

　　记者在大会现场看到，洛阳展台、洛阳引才服务处提供的《洛阳市重点产业紧缺使用人才需求目录(2023年)》(以下简称《紧缺人才目录》)、大学生就业创业政策“口袋书”以及洛阳市青年人才政策导览等服务手册颇受求职者欢迎。

　　来自新乡某高校的环境工程专业应届毕业生宋华静说，她很喜欢洛阳这座文化底蕴浓厚的城市，这里非常宜居，也是青年友好型城市，她和同学在洛阳一家单位投过简历，很想去洛阳工作、生活。

　　博士62人次、硕士943人次……短短两天，洛阳市在此次招才引智大会上收获颇丰，接收简历6000余份，初步达成就业意向1830余人次。洛阳市人力资源和公共就业服务中心相关负责人表示，洛阳市将围绕五大先进制造业集群、17条优势产业链，深入贯彻落实人才政策，优化人才发展环境，提升人才服务发展效能，积极推动人才培养引进和产业发展同频共振。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 王怡曼 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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