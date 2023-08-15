“百架包机，万人游洛”第一阶段活动落幕

记者29日从洛阳市文广旅局获悉，“百架包机，万人游洛”第一阶段活动日前落幕，洛阳已接待来自云南的旅游包机49架次，包机上座率达96.7%。

记者29日从洛阳市文广旅局获悉，“百架包机，万人游洛”第一阶段活动日前落幕，洛阳已接待来自云南的旅游包机49架次，包机上座率达96.7%。

今年以来，为加大“引客入洛”力度，洛阳市文旅部门积极拓展省外中远程客源市场，通过与云南当地文旅部门、旅行商等积极对接，组织开展“百架包机，万人游洛”旅游包机活动。该活动旅游包机由河南康威国际旅行社有限责任公司联合云南组团方组织，以旅游包机的形式向洛阳输送游客，吸引更多云南游客来洛旅游。

本次活动于9月初开展，截至10月26日，洛阳已接待云南游客8600余人次，这些游客在洛阳游览了龙门石窟、隋唐洛阳城国家遗址公园、老君山、洛邑古城、丽景门等景区，沉浸式欣赏洛阳美景，感受洛阳厚重的历史文化。11月初，河南康威国际旅行社有限责任公司还将组织云南当地旅行社来洛踩线考察，吸引更多云南游客来洛旅游。

“本次旅游包机活动的顺利开展，得益于我市大规模、多方位的旅游宣传促销活动。”洛阳市文广旅局相关负责人表示，今年以来，洛阳持续加大旅游宣传营销力度，7月推出“乘飞机免门票游洛阳”活动，2023年7月18日至2023年12月31日，乘坐抵达洛阳机场航班的旅客，在抵达洛阳后10天内(含当天)，可享受洛阳市70家旅游景区首道门票免费，该优惠活动广受游客好评。

今年以来，洛阳还前往昆明、广州、深圳、上海等地举办文旅推介会，洛阳多个地接旅行社与当地组团社签约，互推产品，互送游客，共促文旅市场繁荣。

该负责人表示，下一步，洛阳市文旅部门还将加大宣传推介力度，结合现有洛阳机场航点资源开展文旅推介活动，持续拓展省外旅游客源市场，同时推动景区在丰富旅游产品、提升服务水平上下功夫，以客流增长带动文旅消费，进一步激发洛阳文旅市场活力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 周亚伟 文/图）