洛阳特色旅游路里程达437.5公里 占全省的43.75%

近日，河南省交通运输厅推出1000公里以上全国知名的“公路旅游”特色路创建路线，以“路衍经济”赋能交旅融合，其中洛阳特色旅游路里程达437.5公里，占全省的43.75%。

近日，河南省交通运输厅推出1000公里以上全国知名的“公路旅游”特色路创建路线，以“路衍经济”赋能交旅融合，其中洛阳特色旅游路里程达437.5公里，占全省的43.75%。

据了解，洛阳此次纳入全省首批公路旅游“特色路”创建路线的有2条，分别为“黄河古都”一号旅游公路洛阳段和生态伏牛1号旅游公路。其中，“黄河古都”一号旅游公路洛阳段起于洛阳孟津区与郑州市交界处小浪底南收费站，止于洛阳新安县与三门峡市交界处，串联函谷关、青要山、小浪底、龙马负图寺等旅游区(点)，全长287.5公里，全部入选“特色路”；生态伏牛1号旅游公路汝阳上店镇至栾川老君山段150公里，纳入“特色路”。

据了解，河南省印发的《关于加快推进旅游公路建设的实施意见》提出，到2025年，实现“十百千万”目标：即创建10个以上旅游公路示范县，建成100个以上功能完备、智能便捷的游客驿站，推出1000公里以上全国知名的“公路旅游”特色路，构筑10000公里以上“通景、链景、融景”的旅游公路网。

洛阳市交通事业发展中心相关负责人介绍，洛阳公路部门将借助“特色路”创建机遇，依托路网布局，结合沿线自然环境、景区分布等因素，进一步丰富完善游客驿站、观景台、营地等配套设施，推动旅游公路廊道绿化向美化、彩化升级。同时，我市将灵活配套停车、观景、休息、购物、如厕、加油等服务功能，建设一批历史、研学、红色、观鸟、摄影、骑行、马拉松、越野、徒步等特色主题公路，强化拓展“旅游公路+”深体验服务功能。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 杨鹏）