洛阳市作家协会召开六届五次理事会，任禾当选主席

28日上午，洛阳市作家协会召开六届五次理事会。

28日上午，洛阳市作家协会召开六届五次理事会。会议审议通过了调整理事的决议，选举产生了协会主席，增补了协会副主席。任禾(笔名会说话的肘子)当选市作协主席，张艳庭增补为市作协副主席。

赵克红因年龄及自身原因辞去市作协主席，被推选为市作协名誉主席。段新强、张松焕因工作原因分别辞去市作协副主席、秘书长职务。市作协副主席王小朋兼任秘书长。截至目前，洛阳市作家协会有国家级会员34人，省级会员283人，市级会员967人，会员总数1284人。近年来，洛阳市的中国作协、省作协、市作协会员数量大幅增加，写作群体不断壮大，市作协围绕洛阳市重点工作开展了丰富多彩的采风创作活动，加强了青年作家的培养，成绩突出。

任禾，男，笔名会说话的肘子，1990年4月生，洛阳人，本科学历，中国作家协会会员，网络文学白金作家，自由撰稿人。代表作有《大王饶命》《第一序列》《夜的命名术》等。入选网信办、团中央举办的第四届“中国青年好网民”，荣获第六届阅文原创IP盛典“年度荣耀作家”，2021年度“金键盘作家”，第四届茅盾新人奖·网络文学奖。

张艳庭，男，1983年生，文学博士，中国作家协会会员。现任教于洛阳师范学院文学院。发表小说、散文、诗歌、评论等作品，入选《2017年中国随笔精选》等文学选本。出版有学术随笔集《解剖城市：城市空间的文化解码与精神分析》，长篇小说《摇滚乌托邦》《我是文艺青年》，散文集《古典空间的文化密码》《心有猛虎，细嗅蔷薇》，诗集《你好，生活》。

任禾当选洛阳市作家协会主席，既是对他个人创作的肯定，也是洛阳市文联倡导青年文艺家队伍建设的现实例证。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚)