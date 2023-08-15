河南省全民健身大会城市篮球联赛开赛【视频】

28日，2023年河南省全民健身大会城市篮球联赛洛阳站比赛在洛阳市洛龙区开赛。 28日，2023年河南省全民健身大会城市篮球联赛洛阳站比赛在洛阳市洛龙区开赛。 本次比赛为期两天，由省体育局等单位主办，省全民健身中心等单位承办，共有来自洛阳、许昌、南阳、平顶山、漯河等地的21支代表队参加本次比赛。比赛采用三人制篮球赛制，其中男队14支队伍，分为两组进行小组赛和交叉赛；女队有7支队伍，采用单循环赛决出名次。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛 李萌亮)