洛阳市首届自由式轮滑锦标赛精彩举行

28日，2023—2024赛季滑启100速度轮滑系列赛暨洛阳市首届自由式轮滑锦标赛在洛龙区阳光里速滑场精彩举行。 28日，2023—2024赛季滑启100速度轮滑系列赛暨洛阳市首届自由式轮滑锦标赛在洛龙区阳光里速滑场精彩举行。 本次比赛由洛阳市轮滑协会举办，分为速滑和自由两大类。其中，速滑分为成青男子、女子组：500米、1000米、1500米，少年男子、女子A组300米、500米、1000米，少年男子、女子B组：300米、500米、700米，少年男子、女子C组200米、300米、500米，幼儿男子、女子A组200米、300米、400米，幼儿男子、女子B组：100米、200米、300米。自由式项目分为双鱼速度过桩(成青组，少年甲、乙、丙、丁组，幼儿组)，前交叉速度过桩(成青组，少年甲、乙、丙、丁组，幼儿组)，单脚速度过桩(成青组，少年甲、乙、丙、丁组，幼儿组)等项目。来自全市各县区29支队伍，328名选手参赛。 洛阳市轮滑协会会长周建辉介绍，洛阳全民健身氛围浓厚，轮滑运动基础雄厚，目前有近10万名中小学生及幼儿园儿童从事轮滑运动。同时，洛阳通过体育俱乐部进校园等形式，开设轮滑社团、增设运动场地，为省队输送了一批优秀轮滑运动员。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛）