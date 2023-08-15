洛阳评出79个优秀村规民约

近日，记者获悉，市民政局开展的优秀村规民约(居民公约)征集活动结束，评出新安县北冶镇裴岭村、涧西区天津路街道厂前一社区等79个优秀村规民约(居民公约)。

近日，记者获悉，市民政局开展的优秀村规民约(居民公约)征集活动结束，评出新安县北冶镇裴岭村、涧西区天津路街道厂前一社区等79个优秀村规民约(居民公约)。

村规民约(居民公约)是村(居)民进行自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的行为规范，在加强基层社会治理、完善基层群众自治机制中发挥了重要作用，是引导基层群众践行社会主义核心价值观的有效途径。

市民政局相关负责人表示，民政部门将号召全市各级各单位学习借鉴、推广宣传优秀村规民约(居民公约)，充分发挥其典型引领和辐射带动作用，将村规民约(居民公约)工作作为加强基层社会治理的重要抓手及保障群众权益、约束违法违规不良行为等的规范，突出保障性、约束性内容，确保村规民约(居民公约)务实管用。

优秀村规民约(居民公约)摘录

爱护林木、庄稼。不准损坏树木，不准偷盗瓜果、庄稼，禁止牛羊啃青，不得焚烧农作物秸秆。

宅基地建房应服从村庄规划，并经村委会批准，不得擅自动工，不得违反规划或损害四邻利益，不得私占乱建。

——汝阳县三屯镇东保村村规民约

倡导先进文化。尊师重教，积极捐资助学；耕读传家，打造书香门第；积极参加文化体育活动。不让适龄子女中途辍学、务工。

——新安县铁门镇高庄村村规民约

幸而为邻是缘分，相亲相敬多和美。

邻里和谐很重要，守望相助要牢记。

敬老爱幼帮弱残，帮困解难新风尚。

特殊群体常关怀，团结互助显真情。

——涧西区武汉路街道武汉路社区居民公约

小区遛狗，拴一拴，随手清理狗便便。

楼道卫生，整一整，废品杂物随时清。

美丽家园，爱一爱，花草绿地勿摘踩。

小区车辆，挪一挪，消防通道勿占用。

安全隐患，消一消，充电不能上楼道。

——老城区西关街道曜仪门社区居民公约 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 朱丽丽 董华武）