废旧塑料袋变风筝 带来健康和快乐

近日，天气晴朗，秋风徐徐。在西工区盛世唐庄社区的运动场上，一位老人正牵着细绳奔跑，绳子的另一端，是一个贴着老虎图案的三角形塑料风筝，引得不少正在玩耍的孩子驻足围观。

近日，天气晴朗，秋风徐徐。在西工区盛世唐庄社区的运动场上，一位老人正牵着细绳奔跑，绳子的另一端，是一个贴着老虎图案的三角形塑料风筝，引得不少正在玩耍的孩子驻足围观。

放风筝的老人名叫李喜生，是盛世唐庄社区的居民，今年71岁，制作风筝已有5年。当时放飞的，就是他利用废旧塑料袋和气球做成的小老虎风筝。

中国的风筝历史悠久，从古至今，会做风筝的人不少。李喜生的独特之处在于，他是用废旧塑料袋做风筝的。25日上午，记者来到盛世唐庄社区时，李喜生正在教社区其他居民如何“变废为宝”。“把电烙铁预热好，沿着轮廓烙一圈……”在他的操作下，一个风筝雏形渐显。

李喜生与风筝的缘分，要追溯到5年前。那时，他从嵩县老家来市区帮忙带孙女。孙女上学后，李喜生多出不少空闲时间，于是经常到洛浦公园闲逛。“我发现公园里一些风筝图案新鲜，市面上没卖的。”这引起了李喜生的好奇，他在与“筝友”的聊天中得知，那些罕见风筝是“筝友”亲手制作的。发现“新大陆”的他，也开始动手做起了风筝。

制作一个风筝，从蒙面到骨架，都需要花钱。作为一个小小的兴趣爱好，李喜生并不想在其中投入太多资金，于是他把目光转向了家里的废旧塑料袋。“塑料袋轻，做出来的风筝更容易起飞。”李喜生说。

起初，李喜生做风筝只是模仿图案。但是一个风筝要想“上天”，它两侧的形状、重量及软硬度都要保持一致，这对于“新手”来说并不容易。遇到不懂的，他就到公园里向“筝友”请教。渐渐地，他发现，塑料袋轻薄，却易破损，如果在制作过程中用透明胶带拼贴，不仅美观度不高，左右重量也不易平衡，于是他开始用电烙铁来烙塑料袋。

把剪裁好的图案按照位置放好，最上层垫上一张硫酸纸，预热过的电烙铁沿着图案轮廊烙一遍，原本分离的两张塑料袋就能紧紧贴合在一起。用来维修电器的电烙铁，成了李喜生手中做风筝的神器。“电烙铁虽然好用，但不垫硫酸纸，塑料袋就要被烫破了。”李喜生说，从蒙面制作到骨架平衡，他摸索了两年左右，才让自己的风筝在空中平稳飞行。

在5年的时间里，他制作了100多个风筝，其中最大的一个6米长，是一条子母鱼的形状。“这可耗费了不少塑料袋！”李喜生说。由于风筝越做越多、越做越大，家里的塑料袋逐渐不够用了，为了让风筝的颜色更绚丽，形状更多变，他也会到关林商贸城购买一些塑料袋。多年来，他在制作风筝上的开销仅1000多元，其中大部分是花在了骨架和风筝轮子上。

“3级风最适合放风筝，我放得多了，靠眼睛看和脸的感受，就能判断风有几级，是哪个风向。”只要天气合适，李喜生就会到王城大桥西侧的空地上放风筝，这让他的生活更充实，身体也更硬朗。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 孟翠 文/图)