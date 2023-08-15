26日上午10点多，央视正在进行神舟十七号载人飞船发射前的实况直播，刘均平老人在家看得津津有味，他指着电视里的火箭发射架说：“我收集有‘东方红一号’、天宫空间站、长征火箭邮票，还整理成了‘航空主题册’。”

刘均平和他的“党史主题册”

26日上午10点多，央视正在进行神舟十七号载人飞船发射前的实况直播，刘均平老人在家看得津津有味，他指着电视里的火箭发射架说：“我收集有‘东方红一号’、天宫空间站、长征火箭邮票，还整理成了‘航空主题册’。”

今年75岁的刘均平家住涧西区重一社区，少年时代开始集邮，退休后将自己的藏品按照主题整理成册，其中由邮票、明信片、老照片组成的“党史主题册”更是他的骄傲藏品。这些年，刘均平多次被社区、街道邀请，为党员干部和青少年讲“邮票党史课”，成为社区里有名的红色文化传播者。

“我觉得邮票很好看，就想多收藏一些”

20世纪60年代初，刘均平还在上初中。课余时间，别的同学喜欢吹拉弹唱、看书踢球，刘均平却迷上了一张张小小的邮票，用他的话说，“邮票上有花、有景、有人，色彩鲜艳，我觉得邮票很好看，就想多收藏一些”。

不过，刘均平少年时代收藏的邮票后来基本上都丢失了。他现在手里的邮票，是从20世纪70年代末开始重新收集的，种类和数量颇多。

“我这些年基本都在整理邮票，并且配上其他老物件，按照主题做成册子。”刘均平说，他上班的时候忙，业余主要精力放在收集上，主要方式是购买最新发行的邮票，跟别人交换。

刘均平的藏品以邮票为主，并有意识地收集与邮票相关的照片、明信片、烟盒、酒瓶等老物件。

“集邮既是兴趣，也是学党史的好方法”

退休后，刘均平终于有了大把时间，每天的主要工作就是整理自己的藏品。

刘均平心思细腻，他以党史、洛阳、国粹、少数民族、风土人情为主题，以邮票为核心，以老物件为辅助内容，分门别类进行收集。

比如，在“洛阳主题册”中，牡丹、拖拉机等主题邮票在显眼位置，所配老物件包括反映洛阳年代风貌的牡丹花会、龙门石窟明信片，矿山机器厂、涧西苏式建筑老照片等。再比如，在“国粹主题册”中，包括京剧、中医等门类，也是以“邮票+老物件”的形式呈现。

刘均平最下功夫整理的是“党史主题册”。他以时间为轴线，从中共一大开始，一直整理到中共二十大，中间还穿插了长征、抗战等重大历史时期的分册。比如，关于中共一大，主题册中不仅有嘉兴红船、上海一大会址等主题邮票，还有他去上海时专程到相关地点拍摄的照片等。在“红色足迹”页面上，底部是一张标注井冈山、瑞金、遵义、会宁、延安、西柏坡、北京的邮票主题地图，刘均平在每个地点粘贴上相应的邮票。

此外，刘均平还在每一张邮票、老照片下都标注了解说，在每一页上都手写了一段自己总结的主题说明文字。

“对我这个老党员来说，集邮既是兴趣，也是学党史的好方法。”刘均平说。