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摇滚马拉松洛阳站欢乐跑福利来啦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.28 10:12

　　2023摇滚马拉松洛阳站欢乐跑正火热报名！近日，记者从活动主办方处了解到，凡参与欢乐跑的选手可获得主办方准备的多重福利。

　　在活动主办方为选手准备的参赛装备中，除了参赛服、号码布、芯片，主办方还贴心准备了摇滚眼镜、彩色摇滚发套等摇滚潮流单品。赛事现场将设置许多打卡装置，让选手拍照更出片。每一名到达终点的选手，还将获得以洛阳标志性建筑为设计灵感制作的完赛奖牌。在赛道补给站，选手将享用到洛阳特色美食、运动员餐饮、完赛后体能恢复餐包等。比赛期间，选手还可进入沿途封闭景区(含定鼎门、天街、龙门石窟景区等)进行拍照。

　　活动主办方相关负责人介绍，2023摇滚马拉松洛阳站将延续此前赛事的摇滚元素，参赛选手不仅可以享受赛道沿途的“音乐加油站”，还可以在完赛后与亲友齐聚终点现场音乐会，在摇滚乐中尽情狂欢，感受摇滚马拉松这一全球最大马拉松系列赛的独特魅力。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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