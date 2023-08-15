摇滚马拉松洛阳站欢乐跑福利来啦

2023摇滚马拉松洛阳站欢乐跑正火热报名！近日，记者从活动主办方处了解到，凡参与欢乐跑的选手可获得主办方准备的多重福利。

2023摇滚马拉松洛阳站欢乐跑正火热报名！近日，记者从活动主办方处了解到，凡参与欢乐跑的选手可获得主办方准备的多重福利。

在活动主办方为选手准备的参赛装备中，除了参赛服、号码布、芯片，主办方还贴心准备了摇滚眼镜、彩色摇滚发套等摇滚潮流单品。赛事现场将设置许多打卡装置，让选手拍照更出片。每一名到达终点的选手，还将获得以洛阳标志性建筑为设计灵感制作的完赛奖牌。在赛道补给站，选手将享用到洛阳特色美食、运动员餐饮、完赛后体能恢复餐包等。比赛期间，选手还可进入沿途封闭景区(含定鼎门、天街、龙门石窟景区等)进行拍照。

活动主办方相关负责人介绍，2023摇滚马拉松洛阳站将延续此前赛事的摇滚元素，参赛选手不仅可以享受赛道沿途的“音乐加油站”，还可以在完赛后与亲友齐聚终点现场音乐会，在摇滚乐中尽情狂欢，感受摇滚马拉松这一全球最大马拉松系列赛的独特魅力。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 张娴)