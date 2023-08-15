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像“西装爷爷”那样优雅地变老
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.10.28 10:10

　　谁说人老了就得穿“老头衫”？涧西区79岁的田贵发每天都穿上笔挺的西装、锃亮的皮鞋，把自己收拾成一个“老帅哥”，颠覆了人们对传统老人的刻板印象，让平淡的生活变得优雅精致。

　　优雅不分年纪，老人照样可以赶时髦，穿得时尚，活得潇洒。每个人只有一生一世，聪明的老人，不会因为夕阳迟暮，就“将就”过自己的日子。他们在力所能及的范围内，选择适合自己的生活方式，过出从容优雅的状态，为自己赢得精彩，创造属于自己的“精致生活”。

　　有人说，优雅是靠金钱换来的，其实并非如此。优雅不是花钱买来的，有多少人即便经济基础很好，却依旧过得俗气，而田贵发只是3套西服每天换着穿，白衬衣穿两天就手洗一次，便让生活有一种精致感，“最大限度地享受生活的美好”。可见，优雅更是一种乐观、年轻的心态，以及一种热爱生活、努力追梦的气质，如此，这位“西装爷爷”才能不管何时何地，都让自己保持“最佳状态”，高质量过好每一天。

　　岁月从来都无声，它只会默默成全每一个热爱生活的人。哪怕已是满头白发，只要依旧对生活充满热爱，就有机会用自己的双手，成全心中的梦想和眼前的生活。比如青岛的“北海爷爷”，每天出门都穿着精致且时尚的西装、大衣或是风衣，很有老派绅士的韵味，让他从一个普通退休工人，变成了知名的高龄时尚博主，收获了1400多万名粉丝。再比如“国民奶奶”孙健勤，从年轻时芸芸众生中不起眼的一人，到50岁当上老年时尚模特，开启人生下半场，在年轮之中展现自己的美丽。或许年轻、青春这类词让人着迷，但优雅地变老才是许多普通人的追求。

　　“优雅无惧年龄。”比起变老，更为重要的或许是变成那个更好的自己。不妨学学“西装爷爷”，人老心不老，从穿搭做起，从生活小事做起，活得体面，从容变老，静待花开，慢等风来。(洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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