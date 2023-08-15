2024年对口招生报名将于11月1日开始

昨日，省教育考试院发布通知，我省2024年普通高校对口招生网上报名时间确定，艺术类为11月1日至5日，非艺术类为12月1日至10日。

昨日，省教育考试院发布通知，我省2024年普通高校对口招生网上报名时间确定，艺术类为11月1日至5日，非艺术类为12月1日至10日。

●报名对象：具有我省中等职业学校学籍的2024年应届中职毕业生，拟参加2024年对口招生考试及提前单独招生的。

●报名安排：实行网上填报与现场确认相结合的办法，包括网上信息采集、现场信息采集与确认、签订考生诚信承诺书等环节，考生须按要求完成信息采集和确认并通过审核，报名才能有效。

网上信息采集时间为：艺术类11月1日9时至5日17时，非艺术类12月1日9时至10日17时。考生按上述时间，登录省教育考试院网站(www.haeea.cn)，进入“河南省普通高校招生考生服务平台”，按要求如实填写基本信息，并缴纳报名考试费。网上缴费显示支付成功即为网上信息采集完成。

●专业考试：①美术专业考试：与普通高招艺术类专业省统考统一安排。11月25日：8时30分至11时30分，考素描(含速写30分钟)；14时至16时，考工艺美术设计。11月26日：8时30分至10时30分，考色彩。我市考点设在市区。2024年1月5日公布成绩，考生可登录省教育考试院网站或河南招生考试信息网(www.heao.com.cn)查询，也可绑定河南省教育考试院微信公众号，通过实名验证后可及时获取系统推送的成绩信息。

②音乐与舞蹈类专业考试：实行网上预约考试，考生登录省教育考试院网站，通过“河南省普通高校招生艺术类、体育类专业省统考网上预约入口”预约具体考试时间。

声乐、器乐、戏曲类考试网约时间为12月20日8时至22日18时，考试从2024年1月3日开始分批进行。我市考点设在市区。

舞蹈类考试网约时间为11月18日8时至20日18时，考试从12月15日开始分批进行。考试地点设在河南艺术职业学院(郑州市郑东新区郑开大道132号)。

音乐与舞蹈类专业成绩，按个体测试科目考试和评分时间安排适时公布。

③体育专业考试：与普通高招体育类专业省统考统一安排，拟于2024年3月至5月进行。身体素质三项考试成绩占总成绩的60%，分别为100米跑、立定跳远、原地掷铅球(男生5公斤、女生4公斤)，其中每项占总成绩的20%。专项技术考试成绩占总成绩的40%，继续暂停专项技术考试，该项成绩按满分计入总分。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)