高二学业水平考试报名今日开始

昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。

昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。 昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。 ●报名对象：2022级普通高中在校学生(现高二学生)必须参加学业水平合格性考试；获得D等级或因故未参加上次学业水平考试的2021级学生，应参加相应学科的补考。 ●报名办法：10月28日9时至11月8日18时，登录“河南省普通高中学业水平考试考务管理信息系统”，进行网上报名信息采集。 ●考试时间：12月2日至5日。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)