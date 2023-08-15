高二学业水平考试报名今日开始

昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。
昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。
昨日，记者从市教育考试中心了解到，高二学业水平合格性考试报名今日至11月8日进行。
●报名对象：2022级普通高中在校学生(现高二学生)必须参加学业水平合格性考试；获得D等级或因故未参加上次学业水平考试的2021级学生，应参加相应学科的补考。
●报名办法：10月28日9时至11月8日18时，登录“河南省普通高中学业水平考试考务管理信息系统”，进行网上报名信息采集。
●考试时间：12月2日至5日。(洛报融媒·洛阳网记者 刘敏)
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