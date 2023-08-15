退役军人优待证在公交车上用不了？洛阳市公交集团回应

近日，市民李先生拨打洛阳晚报热线电话66778866表示，他是一名退役军人，此前乘坐公交车时发现自己所持的退役军人优待证不能正常使用，询问司机得知原因为网络不通。

近日，市民李先生拨打洛阳晚报热线电话66778866表示，他是一名退役军人，此前乘坐公交车时发现自己所持的退役军人优待证不能正常使用，询问司机得知原因为网络不通。

23日，记者从市公交集团了解到，公交车在运营过程中，个别车辆的刷卡机可能出现故障，导致网络异常，影响扫码刷卡。目前，该集团正针对这种情况，对公交车长进行相关培训，提醒公交车长遇到此类情况要及时返场维修或更换备用刷卡机。此外，该集团也将对相关系统进行及时维护，保证持证者正常使用退役军人优待证，享受相关优待政策。

今年7月1日起，我市退役军人和其他优抚对象本人，持河南省统一制发的优待证可免费刷卡乘坐市内公交车。市公交集团相关部门负责人提醒，在正常情况下，退役军人和其他优抚对象乘坐公交车时出示已激活的优待证，即可刷卡免费乘车，公交车车载机器会语音提示“银联闪付成功”，卡内余额不受影响。

需要注意的是，如果退役军人优待证金融功能未激活，公交车车载机器将无法识别。若优待证未激活，持证者可携带本人有效身份证和优待证，前往优待证发卡银行激活，即农业银行、工商银行、邮储银行、光大银行的任意网点柜台或智能柜员机上都可以办理激活业务，不收取任何费用。优待证正常使用不收取年费。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕)