狗咬住人不放咋办？找其“痛点”是关键

目前，四川崇州被大黑狗咬伤的2岁半女童已从重症监护室转出，关于狗咬人的话题热度依然不减。狗为啥喜欢袭击孩子？如果被狗咬住，如何科学有效处置？26日，记者来到市消防救援支队特勤大队搜救犬专业分队进行采访。

目前，四川崇州被大黑狗咬伤的2岁半女童已从重症监护室转出，关于狗咬人的话题热度依然不减。狗为啥喜欢袭击孩子？如果被狗咬住，如何科学有效处置？26日，记者来到市消防救援支队特勤大队搜救犬专业分队进行采访。

狗看小孩属于平视，会将其当猎物攻击

当日上午，记者来到位于孟津区麻屯镇的市消防救援支队特勤大队搜救犬专业分队，搜救犬训导员王杰和队友盛道礼正在对搜救犬图图展开撕咬训练。只见盛道礼胳膊上套上扑咬袖，图图狠狠咬着扑咬袖不放，王杰一手抓紧图图的脖圈，一手将一根木棍塞进图图的嘴里，图图立即松口了。

“图图是马里努阿犬，俗称马犬，属于烈性犬。”王杰说，四川咬伤女童的大黑狗是罗威纳犬，这种犬也属于大型犬、烈性犬，比马犬更彪悍，在欧美尤其德国，被当成警犬配备在警队里，主要用于追捕，以速度快、爆发力强、凶猛著称，“在国内这种犬被当成宠物犬来养，但在很多城市属于禁养犬种”。

与成人相比，狗为啥喜欢袭击孩子？王杰说，成人个头大，大型犬或威胁性犬看成人属于仰视，会有畏惧心理，不敢轻易发动攻击，而看小孩或小型犬属于平视，会将对方当猎物进行攻击。

“跟人一样，每只犬的性格不同。”王杰说，那些见人喜欢摇尾巴、双耳耷拉下来、眯着眼的狗一般性格温顺，不会主动攻击人，那些见人稍显“高冷”，不摇尾巴也不叫，习惯盯着人观察的狗，有时会发动突然袭击。

找到狗的“痛点”，科学处置是关键

“遇到威胁性犬只，应保持冷静，千万不要跑，否则很容易刺激狗的兴奋点。”王杰说，万一孩子被狗咬到，不要强行拉扯孩子，不然会激发狗的占有欲，咬得更紧，对孩子造成更严重的撕裂伤害。

王杰说，狗咬住人跟老虎、狮子咬住猎物一样，很少松口，不少人遇到这种情况，情急之下会打狗的嘴巴、头部或踢打其身体，结果不奏效，这是因为没有找到狗的“痛点”。“鼻子、眼睛、耳朵和后腿内侧是狗脆弱的地方。”王杰说，如果狗咬住人不放，可以试着用双手抓住狗的后腿内侧并提起，跟挠人的胳肢窝一样，狗会因感到不舒服而松口。若此招不奏效，可以试着一手抓紧狗脖圈往上提，一手锁喉，或找来木棍塞进狗的嘴里捅其喉咙，一般情况下狗会很快松口。需要注意的是，进行这项操作一定控制住狗的脖颈，以免其松口后转而咬他人。

“狗怕蹲，狼怕火”。王杰说，其实狗也怕火，还可以用打火机烧狗的鼻子，或找来砖块、木棍击打狗的鼻子，也很有效。针对网上说的蒙住狗的眼睛狗会松口的方法，他认为对于一些狗是不管用的。

加强管教，避免狗闯祸伤人

避免宠物狗伤人，王杰认为狗的主人应从日常管教做起。家里的狗有不好的习惯，比如撕咬沙发、爱扑人、叫声扰民等，应及时制止、纠正。“狗如果撕咬沙发或在家乱叫，应立即制止，训斥或直接捏住它的嘴巴，次数多了它会慢慢改掉。”王杰说，狗是非常聪明的动物，主人发火不高兴，它是懂得的。

针对狗喜欢扑人的习惯，王杰说一旦发现狗有这种苗头，可拉紧狗的脖圈往上提，狗就会慢慢改掉这种习惯。

王杰强调，出门遛狗一定要拴绳，不拴绳的话，狗很可能不受人的控制，容易闯祸。同时，带狗乘坐电梯，最好让狗靠边卧，若电梯里人比较多，可以乘坐下一趟电梯；在小区或街头遛狗时避免去人多的地方，若附近有小孩，应拉紧狗绳，不让其靠近孩子；不是自家的狗不要随意抚摸，看到未拴绳的狗，应立即抱起孩子，提醒狗的主人给狗拴绳。

王杰说，养狗跟养孩子一样，不能过于宠溺，日常应加强管教，才能避免其闯祸伤人。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图）