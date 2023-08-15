洛阳特色农产品集中亮相第九届成都农博会

昨日，第九届成都国际都市现代农业博览会在中国西部国际博览城开幕。洛阳围绕四大特色农业产业链，遴选百余种名优农产品和加工品组团参展，进一步扩大农业开放合作，不断提升洛阳农业品牌影响力和知名度。

游客品尝牡丹花茶

昨日，第九届成都国际都市现代农业博览会在中国西部国际博览城开幕。洛阳围绕四大特色农业产业链，遴选百余种名优农产品和加工品组团参展，进一步扩大农业开放合作，不断提升洛阳农业品牌影响力和知名度。

此次博览会以“建天府粮仓 促乡村振兴”为主题，设置以展示展销为主的中国西部国际博览城展区和以乡村体验为主的中国天府农博园展区，全国2000余家农业企业汇聚一堂，集中展示现代农业产业发展成果。

近年，我市扎实推进乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，倾力打造绿色杂粮、肉牛奶牛、食用菌和中药材4条产业链，“三品一标”农产品数量位居全国地市前列，市县两级区域公用品牌、企业品牌百花齐放。同时，我市抢抓新文旅产业风口，大力发展乡村旅游和民宿经济，加快塑造具有独特调性的“黄河人家”“伏牛山居”民宿品牌，户外露营、研学体验、康养旅居等新业态蓬勃发展。

此次洛阳展区设置4个标准展位，展品汇聚了孟津酥梨、水果玉米、羊肚菌等绿色农产品，特色预制菜、休闲食品、果汁饮品等农业加工品，以及牡丹籽油、花茶、化妆品等牡丹系列产品，不仅全面展示洛阳特色农业发展成果，更吸引诸多参展商、采购商洽谈，达成了一批合作意向。

此次农博会为期4天，持续至30日。主办方还将策划组织农业国际贸易高质量发展大会、全国农业科技成果转化大会、优质农产品产销系列对接会、知名采购商采购说明会等主题活动。下一步，我市将坚持绿色兴农、品牌强农，积极推动农业品牌走出去，加大农业招商力度，拓宽产销对接渠道，让洛阳特色农产品加快走向全国大市场。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图)