洛阳首家“邻里中心邮局”试营业

昨日，我市首家“邻里中心邮局”试营业，正式向辖区居民开放。

昨日，我市首家“邻里中心邮局”试营业，正式向辖区居民开放。

该邮局位于洛龙区翠云路街道中原康城社区党群服务中心，由该社区与洛阳市邮政分公司共同建设，为辖区群众提供便民服务、普惠金融、包裹收寄、报刊订阅、爱心茶水、社区团购等服务。

与此同时，“邻里中心邮局”首家小区店——德正家园店也开始试营业，以“社区＋小区”模式多层次、全方位地服务辖区群众。

昨日上午，记者在现场看到，该“邻里中心邮局”紧临中原康城社区居委会，内部设置了10平方米的邮政快递综合服务驿站，配备有货架、出库扫描仪等，集邮政、社会快递等快件的收投、自取、存放等功能于一体。在“邻里中心邮局”还配有一台社保卡一体机，可为居民免费新办社保卡，还可补办、挂失社保卡。

在“邻里中心邮局”农产品展示体验区，摆放有来自伊川县鸦岭镇的红薯、嵩县黄庄乡三合村的香菇、木耳、石磨面粉等农产品，方便社区居民在家门口购买地道农产品，为居民带来了实惠，也为农产品销售开辟了新渠道，帮助农户促进增收。

中原康城社区有8个住宅小区，8100多户居民，约1.9万常住人口。我市首家“邻里中心邮局”落户中原康城社区，将邮政金融服务、便民服务等延伸至社区和小区，让居民不出小区就能享受到优质的社区服务，切实提升获得感、幸福感。

“今年年底前，我们将在中原康城社区8个住宅小区全部建设‘邻里中心邮局’小区店，下一步还将在翠云路街道和其他社区建设更多社区‘邻里中心邮局’。”洛龙区邮政分公司相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 杨小燕 陈肖晓 魏绮清 文/图)