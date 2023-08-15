2023河南冬季旅游线路发布 洛阳多个景区入选

日前，“冬游中原·老家河南”旅游季启动仪式在驻马店举行，省文旅厅发布六条“行走河南 读懂中国”2023河南冬季旅游线路，我市多个景区入选。
日前，“冬游中原·老家河南”旅游季启动仪式在驻马店举行，省文旅厅发布六条“行走河南 读懂中国”2023河南冬季旅游线路，我市多个景区入选。
日前，“冬游中原·老家河南”旅游季启动仪式在驻马店举行，省文旅厅发布六条“行走河南 读懂中国”2023河南冬季旅游线路，我市多个景区入选。
这6条冬季旅游线路分别为：“古城冬韵之旅”“冰雪奇缘之旅”“温泉暖心之旅”“白天鹅邂逅之旅”“非遗民俗之旅”“美食寻味之旅”。其中，我市的洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园入选“古城冬韵之旅”，老君山、白云山入选“冰雪奇缘之旅”，三彩小镇、东方红农耕博物馆、洛邑古城入选“非遗民俗之旅”，洛阳水席、牛肉汤、豆腐汤入选“美食寻味之旅”。
下一步，我市将按照“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，围绕冬季文旅市场特点及游客需求，进一步丰富冬季文旅业态、新场景，推出特色文旅活动，增强文旅产品的体验性和互动性，更好满足游客特色化、多层次旅游需求，为冬季文旅市场注入新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605