今年以来洛阳筑牢“人防+技防”体系 有效应对14轮强降水

排查隐患2245个、发布预警或提示短信超5000万条、提前组织群众避险转移6033人次……记者近日从市防汛抗旱指挥部获悉，我市树牢底线思维、极限思维，有序做好洪涝灾害防范应对，实现汛期安全、平安度汛，水旱灾害防御转入常态化备汛阶段。

排查隐患2245个、发布预警或提示短信超5000万条、提前组织群众避险转移6033人次……记者近日从市防汛抗旱指挥部获悉，我市树牢底线思维、极限思维，有序做好洪涝灾害防范应对，实现汛期安全、平安度汛，水旱灾害防御转入常态化备汛阶段。

与往年汛期相比，今年的最大特点是降水量偏多。仅6月至8月，全市平均降水量405.3毫米，较常年同期偏多33.2%，宜阳、洛宁等县降水量较常年同期显著偏多，嵩县降水量较常年同期异常偏多。受降水量增多影响，8月底洛河、伊河流量达到峰值，部分水库因降水超汛限运行，但均未出现工程险情。

据悉，为应对严峻复杂的汛情，我市围绕汛前、汛中、汛后关键节点，严格落实工作责任，修订完善预案体系，筑牢“人防+技防”体系，确保平安度汛。

发挥“人防”作用。成立应急值守专班、防汛工作专班和专家指导组，明确大中小型水库、淤地坝、河道险工险段等重点部位责任人共计5014人次。组织16次会商研判，启动市级防汛4级应急响应3次，提前组织群众避险转移6033人次，有效应对了14轮强降水。

筑牢“技防”屏障。对水库、河道、淤地坝、地质灾害点等重点部位开展拉网式排查，排查整治隐患2245个。在全市推广实施“智能外呼”电话叫应“一键通”，发布预警或提示短信5335.5万条，确保防汛“叫应”提醒能“呼得通、叫得醒、应得了”。采购补充抢险料物、救生器材、抢险机具、给排水设备等，储备防汛抗旱物资超过1亿元。5月下旬，举办“全市2023年防汛应急综合实战演练”，进一步提升防汛应急能力。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 胡婷婷)