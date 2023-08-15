中国石化在河南公众开放日活动举行

昨日，中国石化洛阳石化公司、中国石化河南石油洛阳分公司、中石化洛阳工程有限公司三家企业联动，在我市组织开展“中国石化在河南”公众开放日活动，集中展示洛阳锚定风口，围绕石油化工、新能源等领域建设的最新成果。

在洛阳红山综合加能站参观

昨日，中国石化洛阳石化公司、中国石化河南石油洛阳分公司、中石化洛阳工程有限公司三家企业联动，在我市组织开展“中国石化在河南”公众开放日活动，集中展示洛阳锚定风口，围绕石油化工、新能源等领域建设的最新成果。