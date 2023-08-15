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洛阳组团参加河南招才引智创新发展大会 现场签约1个高层次人才项目、1个重大科技项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.28 09:07
求职者在洛阳专区一展位前咨询

　　昨日，第六届中国·河南招才引智创新发展大会、第三届中国·河南开放创新暨跨国技术转移大会开幕式在郑州举行，我市组织134家用人单位参加，现场签约1个高层次人才项目、1个重大科技项目。

　　中国·河南招才引智创新发展大会每年举行一届，是全省招才引智盛会。今年我市是第六次参加，共有134家用人单位参加洛阳专区线下招聘活动，其中企业119家、事业单位15家，提供岗位484个。企业类型覆盖现代医药、电子信息、先进装备制造、新型材料、新能源汽车、文旅等。其中，文旅是今年新增加的。

　　龙门实验室今年首次参加河南招才引智创新发展大会，当日上午短短两个多小时，就收到近百份简历，前来咨询的求职者络绎不绝。“通过参加本届大会，我们明显感受到洛阳对青年人才的强大吸引力。”龙门实验室此次负责招聘的工作人员金易航说。

　　洛阳机械材料类龙头企业代表——河南通达电缆股份有限公司已连续参加六届大会。“感谢洛阳人社部门组织我们参加这样的高端引才大会，让我们公司的持续发展有了人才支撑。”该公司人力资源负责人席贤说。

　　首次参会的还有我市文旅行业的一些代表性单位。“洛阳汉服出圈后，带动大量相关产业的发展，欢迎各界人士来洛邑古城，加入我们，一起为洛阳文旅发展添砖加瓦。”河南洛邑文化旅游发展有限公司招聘负责人荆丹丹说。

　　市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，我市此次参会企业的性质和需求表明，洛阳人才需求与产业需求结合更加紧密，17条优势产业链上的81家重点企业参加本届大会，约占我市参会用人单位的60%。其中，属于先进装备制造产业的43家、属于电子信息产业的13家、属于新型材料产业的11家，属于新能源汽车产业的3家，属于现代医药产业的11家。以先进装备制造产业为例，43家参会企业约占我市参会用人单位的32%。

　　洛阳参会用人单位所需人才涉及专业五大热门是机械类、计算机类、电气类、工程类、化学类。

　　大会期间，中科院天津工业生物技术研究院孙周通团队与西工区人民政府签约国家合成生物技术创新中心洛阳成果转化示范基地项目，项目位于西工区生物医药产业园，将建设生物酶工业适应性定向改造平台、高通量酶催化底物特异性筛选平台、基因编辑与细胞工厂组装平台，完成20项到25项新产品的生物催化路线开发。现场还签约1个重大科技项目，为北京交通大学与洛阳轴承研究所有限公司签订的轴承及电机关键技术研发项目。

　　近年来，我市深入实施人才强市战略，持续开展“河洛英才计划”等一大批重点人才工程，把产业发展作为现代化洛阳建设的首要任务，加快重塑产业格局。通过本届大会，我市将促进一批人才项目合作对接，引进一批高层次人才，集聚一批优秀青年，为推进现代化洛阳建设提供强有力的人才支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李帆 王怡曼 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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