全国应急志愿服务培训班（第二期）在洛结班

昨日，全国应急志愿服务培训班(第二期)在我市结班。
昨日，全国应急志愿服务培训班(第二期)在我市结班。
昨日，全国应急志愿服务培训班(第二期)在我市结班。
自24日开班以来，该培训班围绕应急志愿服务相关政策制度、志愿服务组织建设与项目管理等内容，进行了6场专题授课。参加培训的应急志愿服务队伍通过陈述展示、路演答辩、情景模拟等方式，展示了应急志愿服务活动开展情况及工作水平。昨日，上海、云南等地代表围绕应急志愿服务的运营模式、心理支持等方面进行了交流分享。当天，培训班还举办了观摩展示活动，洛阳应急救援队的队员们演示了心肺复苏与创伤急救的操作方法，模拟了交通事故破拆救援、水面综合搜救等科目。之后，中国志愿服务联合会将评选一批优秀应急志愿服务队，进行重点支持培育和规范引导。
中宣部志愿服务促进中心副主任张其胜、省委宣传部二级巡视员葛卫华参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 陈志强)
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