市政协“加强社会治理，构筑平安洛阳”专题协商会召开

昨日，市政协召开“加强社会治理，构筑平安洛阳”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，倾听各界意见、建议，积极回应公众关切。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

昨日，市政协召开“加强社会治理，构筑平安洛阳”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，倾听各界意见、建议，积极回应公众关切。市委副书记、政法委书记杨骁出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

会议通报了我市社会治理和平安建设有关情况。与会政协委员、媒体从业者、法律工作者、基层工作者和群众代表等踊跃发言，围绕基层社会治理、平安建设、法治建设等议题建言献策。各有关部门紧扣工作实际逐一作出回应。

杨骁充分肯定此次协商质效，要求有关部门认真梳理研究，切实把协商成果转化为平安洛阳建设实际成效。他强调，全市平安建设战线要深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于建设更高水平平安中国的重要指示精神，统筹发展和安全两个大局，让平安洛阳建设成色更足、底色更亮。要结合第二批主题教育调查研究、检视整改等工作，切实提高政治站位、强化责任担当，坚决防范化解重大风险，着力提升社会治理效能，强化社会治安整体防控，充分发挥法治保障作用，努力推动平安洛阳建设各项工作任务落地见效。要主动落实政治协商制度，自觉接受政协民主监督，积极保障政协参政议政，努力把政协委员的“金点子”转化为好思路、好举措，推动平安洛阳建设迈上更高台阶。

孙延文表示，市政协将积极发挥专门协商机构作用，进一步提高政治协商、参政议政、民主监督水平，聚焦社会治理中的重点难点问题，深入调查研究，查实找准问题，坚持问需于民、问计于民、问效于民，推动政府、市场、社会、公民等主体深化良性互动，广泛凝聚共识，汇聚强大合力，一如既往当好平安洛阳建设的宣传员、监督员和建设者，努力为加强社会治理、构筑平安洛阳贡献政协智慧和力量。

张武清、陈淑欣、程相朝、宗玉红、徐哲、封勇等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞)