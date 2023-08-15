第十四届《洛阳日报》县区好新闻评选有果 37篇作品分获一、二、三等奖

昨日，第十四届《洛阳日报》县区好新闻评选会在偃师区举行。37篇作品分获一、二、三等奖，新安县、宜阳县、栾川县、孟津区等县(区)委宣传部，伊川县、汝阳县、涧西区、偃师区等县(区)融媒体中心被评为2022年度《洛阳日报》县区新闻宣传先进集体。

昨日，第十四届《洛阳日报》县区好新闻评选会在偃师区举行。37篇作品分获一、二、三等奖，新安县、宜阳县、栾川县、孟津区等县(区)委宣传部，伊川县、汝阳县、涧西区、偃师区等县(区)融媒体中心被评为2022年度《洛阳日报》县区新闻宣传先进集体。

本次评选活动由市新闻工作者协会、洛阳日报报业集团主办，偃师区委宣传部承办。新安县、伊川县、宜阳县、汝阳县、洛宁县、栾川县、嵩县、涧西区、西工区、洛龙区、偃师区、孟津区等县区的通讯员代表参加会议。

活动共评出一等奖作品7篇、二等奖作品12篇、三等奖作品18篇。一等奖作品为：《土地活起来，农民富起来》(作者：牛朝霞)、《勇当优化营商环境“排头兵”》(作者：王雷)、《栽好“创业梧桐树”，引得“金凤争还巢”》(作者：郑战波)、《同筑连心桥，共奔幸福路》(作者：麦怡琳)、《颗粒归仓，夏粮丰收》(作者：翟志明郝盼弟)、《聚焦产业富民，聚力乡村振兴》(作者：吴桧菊丁霄毅)、《你好，绿水青山合伙人》(作者：李秀一李莎侯豫炯)。

来自县区的新闻作品，集中体现了基层新闻工作者践行脚力、眼力、脑力、笔力的成果，深入宣传了各县区深入学习贯彻落实党的二十大精神，在全市发展大局中找准定位、担当有为、奋勇争先的精神风貌和工作成效，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供了有力舆论保障。(洛报融媒记者)