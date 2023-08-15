全市组织工作会议在党员干部中引起热烈反响

“推进现代化洛阳建设，迫切需要组织工作有新担当新作为新气象。”全市组织工作会议召开后，在广大党员干部中引起热烈反响。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，准确把握新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，真抓实干、担当作为，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风奋力开拓现代化洛阳建设新局面。

“推进现代化洛阳建设，迫切需要组织工作有新担当新作为新气象。”全市组织工作会议召开后，在广大党员干部中引起热烈反响。大家纷纷表示，要深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，准确把握新时代党的组织路线的科学内涵和实践要求，真抓实干、担当作为，以更加昂扬的斗志、更加务实的作风奋力开拓现代化洛阳建设新局面。

嵩县县委书记、县长辛俊峰说，全市组织工作会议提出了一系列新思路、新任务、新举措，对当前和今后一个时期的组织工作作出了科学部署。该县将以扎实开展主题教育为契机，聚焦市委“三项重点工作”，树立“以有效增加群众收入论英雄”和“以招商引资助贤论英雄”的用人导向，坚持在招商引资、项目建设、农村工作一线选用干部；聚焦生物医药、牛羊养殖、新文旅等特色产业，强化科研引领，精准招才引智；以“基层党组织‘五星’同创，党员发展镇选村培，乡里中心服务群众，岗位在村普遍联系”为载体，完善基层治理体系，着力以组织振兴推动乡村振兴。

“人才是第一资源，事关地区经济高质量发展。”洛龙区委书记韩建军表示，该区将以更高站位、更宽视野、更大格局研究谋划工作，吸引更多高端人才、创新要素在洛龙集聚。面对不断升级的“抢人大战”，洛龙区将进一步强化“有解”思维，提升“首创意识”，结合城区定位和产业特色，持续创新“政录企用”等引才模式，优化服务环境，激发创新活力，将人才优势转化为发展优势，构建区域人才高地和青年友好型城区，为建强副中心、形成增长极作出更大贡献。

市工信局党组书记、局长魏斌表示，将认真贯彻会议精神，聚焦产业发展“136”工作举措，结合主题教育开展，坚持以实干论英雄、凭实绩用干部，加大年轻干部培养力度，充分激发“拼闯干”的精气神，打造一支熟悉产业、精通产业、善抓产业的高素质干部队伍，为全市加快建设现代化产业体系提供坚强保障。按照市委要求，该局将进一步转变思维理念，锤炼务实作风，在抢抓风口产业、实施“三大改造”、优质存量企业做增量等重点工作中锻炼干部队伍，在洛阳加快推进新型工业化、建设现代化产业体系中展现新作为。

“要牢固树立‘抓人才就是抓发展，谋人才就是谋未来’的理念，抓实抓好科技人才队伍建设。”市科技局党组书记、局长叶惠玲说，下一步该局将以“河洛专才计划”为抓手，健全完善人才评价激励机制，强化市场化理念，深入实施高层次创新创业人才计划，着力引育青年创新创业人才，构建市级科技领军人才培育体系，全面推动“百名科技人才入企计划”，充分激发各类人才创新创业活力，着力推进人才链、创新链、产业链深度融合，为我市建设高水平国家创新型城市和区域重要人才中心蓄势赋能。

宜阳县委常委、组织部部长刘碧辉说，该县将不折不扣推动会议精神落地落实，持续加强干部队伍建设，做好“墩苗育苗”工作，强化年轻干部锻炼培养。要依托“干部能力作风大讲堂”等平台，抓好干部教育培训；健全容错纠错机制，激励干部担当作为；深入开展“五星”支部创建，组建“星创联盟”，为基层社会治理聚势赋能；实施“千名人才培训计划”，抓好“一村一名大学生工程”，开展“百名人才进党校”活动，以组织工作高质量助力发展高质量。

“全市组织工作会议系统部署了当前和今后一个时期我市党的建设和组织工作重点任务，为做好组织工作提供了行动指南。”孟津区委常委、组织部部长司志飞表示，该区将认真落实会议精神，大力推进“科教强区”战略，强力实施“智汇”工程，打造全方位、全周期、全链条人才服务体系，在拔尖人才培优选拔、急需紧缺人才引育、实用人才订单培养、本土人才发展壮大等方面持续发力，在健全机制、注重培养、优化环境、作用发挥上久久为功，推动各项人才政策落地见效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙）