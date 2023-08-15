未来一周洛阳多晴好天气 昼夜温差大

今日：阴天转多云，偏西风2级～3级，气温12℃～25℃。 昨日，我市受冷空气影响，降温明显。今日，最高气温将有所回升。 省气象台提示，未来几天，尽管最高气温存在小幅波动，但晴好天气依然是主调。不过，昼夜温差依然大，早晚出行请您注意及时添衣保暖。 据了解，29日凌晨将出现月偏食天象。本次月偏食29日3时34分初亏，4时14分食甚，4时54分复圆，您可与家人共赏月食。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周，我市多受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高。 最近几天天气预报 今日：阴天转多云，偏西风2级～3级，气温12℃～25℃。 明日：晴天间多云，偏西风2级～3级，气温12℃～26℃。 30日(周一)：晴天间多云，气温12℃～27℃。 31日(周二)：晴天间多云，气温13℃～27℃。 11月1日(周三)：晴天间多云，气温14℃～28℃。 11月2日(周四)：晴天到多云，气温14℃～26℃。 11月3日(周五)：多云转晴天，气温13℃～26℃。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博)