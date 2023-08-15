洛阳多家企业上榜全省百强

26至27日，以“振兴河南大企当先”为主题的“2023河南企业100强高峰会”召开。会上发布“2023河南企业100强”“2023河南制造业企业100强”“2023河南服务业企业100强”三项榜单，洛阳多家企业上榜。

26至27日，以“振兴河南大企当先”为主题的“2023河南企业100强高峰会”召开。会上发布“2023河南企业100强”“2023河南制造业企业100强”“2023河南服务业企业100强”三项榜单，洛阳多家企业上榜。 26至27日，以“振兴河南大企当先”为主题的“2023河南企业100强高峰会”召开。会上发布“2023河南企业100强”“2023河南制造业企业100强”“2023河南服务业企业100强”三项榜单，洛阳多家企业上榜。 在“2023河南企业100强”榜单中—— 洛阳栾川钼业集团股份有限公司凭借1729.9亿元营业收入位列第二，伊电控股集团有限公司、洛阳国宏投资控股集团有限公司和万基控股集团有限公司，分列第十三、十四、十五名。 上榜的洛阳企业还包括洛阳炼化宏达实业有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司、洛阳国晟投资控股集团有限公司、中国一拖集团有限公司、中信重工机械股份有限公司、中铁十五局集团城市建设工程有限公司、河南大张实业有限公司、河南省安装集团有限责任公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、河南通达电缆股份有限公司、凯盛新能源股份有限公司等。 在“2023河南制造业企业100强”榜单中—— 洛阳栾川钼业集团股份有限公司、伊电控股集团有限公司和万基控股集团有限公司进入前十，分列第二、第六和第七。 上榜企业还包括洛阳炼化宏达实业有限责任公司、中航光电科技股份有限公司、洛阳宏兴新能化工有限公司、中国一拖集团有限公司、中信重工机械股份有限公司、洛阳龙鼎铝业有限公司、河南通达电缆股份有限公司、凯盛新能源股份有限公司、格力电器(洛阳)有限公司、中航锂电(洛阳)有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、中钢洛耐科技股份有限公司、洛阳新强联回转支承股份有限公司、洛阳龙泽能源有限公司和洛宁紫金黄金冶炼有限公司。 在“2023河南服务业企业100强”榜单中—— 洛阳国宏投资控股集团有限公司名列第四。上榜企业还包括洛阳国晟投资控股集团有限公司、河南大张实业有限公司、机械工业第四设计研究院有限公司、洛阳古都发展集团有限公司，北控(洛阳)水务发展有限公司、洛阳华晟物流有限公司和洛阳众智软件科技股份有限公司。 今年是省企联在企业自愿申报的基础上，按照国际通行方式，以企业营业收入为入围标准，连续第18年发布“河南企业100强”榜单，连续第3年发布“河南制造业企业100强”“河南服务业企业100强”榜单。作为全省经济运行的晴雨表和转型发展的风向标，这次发布的100强企业在做强做优做大等方面取得了显著进步，呈现营业收入总额持续增长等诸多新亮点。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 介兴华）